Vrátný chce ohnout českou ligu: Dostaneme NH Ostrava na přední příčky

„Do řízení basketbalu budeme teď zasahovat aktivněji,“ prohlásil Tomáš Vrátný, který se prostřednictvím svých firem z holdingu ČSAD Ostrava stal většinovým majitelem klubu.

Novým manažerem se stal Tomáš Ostárek. Co je náplní jeho práce?

Bude mít na starosti organizaci klubu. A pomáhat mu budou lidé z našeho holdingu, kteří mají zkušenosti s řízením firmy, pokud jde o účetnictví, právo a podobně. V tom mu chceme ulehčit, aby se Tomáš zaměřil na obnovu samotného basketbalu.

Jak si ji představujete?

Mimo jiné půjde o navázání spolupráce s mládežnickým basketbalem. Bude to i rekonstrukce haly. Teď řešíme, jestli se to vyplatí a zda částečně, nebo celkově. Naší snahou je vytvořit v Ostravě do tří let slušný basketbalový tým.

Slušný znamená co?

Nová huť by měla hrát v lize o přední příčky.

Dosud klub vedl někdejší výborný rozehrávač Ladislav Kudela. Bude v klubu pokračovat?

Bude konzultantem, protože pokud jde o basketbal, tak má kontakty po celém světě. Dokáže komunikovat s trenérem, s hráči a bude i pomáhat Tomáši Ostárkovi, jenž přichází z tenisové oblasti.

Bavili jste se i o budoucí skladbě týmu? Zda budete jako dosud sázet na cizince, nebo dostanou větší prostor čeští hráči?

Když jsem se o tom bavil s (trenérem) Dušanem Medveckým, který v tom má největší slovo, tak by se mu také líbilo mít více českých hráčů, ale momentálně na trhu nejsou. Navíc tým nejde postavit jenom na mladých hráčích. To jsme už jednu sezonu zkoušeli a měli jsme osm porážek za sebou. Tuším, že to bylo před sedmi osmi roky. Nejde to, ale budeme pracovat na tom, abychom co nejvíce zapojili české hráče.

Třeba i odchovance, jichž máte v jiných ligových klubech spoustu?

Bylo by fajn, kdyby se do Nové huti vrátili odchovanci, ale ani to nejde hned. Taková vize tady však je s tím, že chceme zapojovat i mladé hráče, kteří k nám budou přicházet. Ale mančaft nemůže tvořit dvanáct nezkušených basketbalistů.

Dušan Medvecký

Říká se, že kvalitní český basketbalista je dražší než cizinec. Je to pravda?

Ceny hráčů jsou individuální a není podstatné, zda jde o cizince, či našince. Vždy se jedná o poměr cena-výkon.

A proto NH Ostrava každým rokem buduje nové mužstvo?

Nechceme to tak dělat, ale čeští basketbalisté jsou opravdu drazí. Nejlepší by bylo mít zdravé jádro a to postupně doplňovat, ale to chtějí v lize všichni a trh je omezený.

Takže v příští sezoně vás čeká znovu skládání nového celku?

Je to těžké. O kádru chceme tentokrát jednat s větším předstihem, než tomu bylo doposud, ale zase to je o ekonomice. Čím dříve se s hráčem domluvíte a podepíšete, tím je dražší. Postupem času, když vidí, že o ně není zájem, tak jsou ochotni slevit.

Jenže to už jsou stejně ti nejlepší rozebráni, ne?

Nemusí to tak být vždycky. Je to jako se vším - otázka nabídky a poptávky.

Většina kluků z NH Ostrava odcházela, protože v klubu byly problémy s penězi a oni nedostávali včas plat. To už je pryč?

Drtivá většina těchto věcí je vyřešená. Jedna z našich priorit byla stabilizovat klub finančně a postupně ho rozvíjet. Určitě ale nepůjdeme cestou nějaké expanze, že bychom do týmu nasypali spoustu peněz. Ty jsme doposud do klubu dávali jen prostřednictvím sponzoringu, ale teď chceme další sponzory také aktivně vyhledávat. K tomu je pro nás důležité, aby se investice všem našim partnerům vyplácela a podstatná je i sociální zodpovědnost v rámci regionu. ČSAD tady podniká několik desítek let, zaměstnává stovky lidí. Také proto jsme basketbal čtrnáct let podporovali.

Uvažujete o změně názvu?

Zatím ne. Pro nás by bylo vhodnější najít externího sponzora, partnera, který by měl zájem být v názvu družstva, případně haly, protože už jsme na hraně toho, co můžeme do klubu investovat. Nechceme na tom vydělávat, ale chceme firmu solidně spravovat.

Proč vůbec máte o basketbal takový zájem?

Vnímám zodpovědnost ke klubu, který dosud ani jednou nespadl z nejvyšší soutěže. Tuším, že takové jsou už jen dva - USK Praha a my. Basketbal má v Ostravě obrovskou tradici, má svého diváka. Mezi fanoušky mám spoustu přátel, to je moje osobní motivace. A důležité je, že nás to všechny baví.

Mluvil jste o penězích. Kolik jste schopni do klubu dát, abyste byli na špici?

Rozpočty se dnes pohybují mezi deseti a dvaceti miliony korun u mančaftů, které chtějí hrát slušně. My jsme handicapovaní tím, že máme obrovské náklady na provoz haly. Tím, že je stará, tak ji musíme pořádně vytápět, a hodně stojí její údržba. Kdybych mohl ty peníze dát do hráčského kádru, tak jsme někde jinde.

Tušíte, zda se celková oprava haly vyplatí?

Pokud bychom dosáhli na dotace z ministerstva školství, tak ano. Je tu ale i ta tradice, která je zavazující. Z toho pohledu je Tatran jedinečná hala, která v republice nemá obdobu.

Na to, že se stavěla coby provizorium na několik let, by už nyní mohla být kulturní památkou...

Tou není. Ale jako provizorium funguje už šedesát let. Bohužel jsme se přiblížili hraně životnosti, a s tím souvisejí ty vysoké náklady na její provoz.

Mluvil jste také o snaze zaměřit se na mládež. Obnovíte užší spolupráci se Snakes Ostrava, nejúspěšnějším mládežnickým klubem ve městě?

My podporuje Marka Stuchlého, jenž vede mládežnický klub Flames NH Ostrava, zázemím, dopravou a podobně. To je naše domácí spolupráce. Ale samozřejmě mám zájem spolupracovat se všemi mládežnickými celky v Ostravě a okolí. Nejvyšší soutěž v kraji hrajeme my a Opava, to jsou mančafty, které by měly motivovat mladé, aby dělali sport a dosáhli na nejvyšší úroveň a přes naši ligu chodili hrát třeba na univerzity do zahraničí. A třeba i reprezentovali. V tom má Nová huť tradici, má spoustu hráčů ve špičkových českých mančaftech i národním celku.

Se Snakes jste dříve byli v úzkém kontaktu, ale ten se nyní obrátil směrem k Opavě. Nemrzí vás to?

Pro spolupráci je potřeba nastavit si pravidla a ta dodržovat, a to se ne vždy dělo.

Slyšel jsem že klub Snakes nabízel NH Ostrava svoje mladé hráče za více peněz než Opavě. Je to tak?

Konkrétní případy neznám, ale co jsem zběžně stihl poznat, tak to není jednoduché. U sebe ve firmě se musím zaměstnancům postarat o zázemí - o plat, o co nejlepší pracovní podmínky. Pak po nich mohu chtít nějaký výkon. Totéž je u basketbalistů. A tam to začíná třeba už tou naší halou. Její stav tomu nepřidá a je tu spousta věcí, které ovlivňují rozhodování mladého hráče.

Ale důležité je určitě i to, zda má šanci hrát.

Ano, podle mě je pro hráče nejdůležitější, kolik minut dostane na hřišti. Basketbal se hraje všude na stejném hřišti, ale chápu, že naše zázemí není tak atraktivní jako v moderní opavské hale. Pokud jde však o tu minutáž, tak to je téma, které probíráme s trenérem, s manažerem. Bavíme se o tom, jak mladé, jak ty hráče přilákat k nám.

Co se týče haly, chcete být soběstační, nebo byste uvítali, kdyby město postavilo novou arénu pro míčové sporty, o čemž se už několik let mluví?

Bylo by fajn, kdyby město postavilo novou halu, ale zatím se snažíme vycházet z toho, co máme. Takže pro nás je nejsnadnější rekonstrukce Tatranu.