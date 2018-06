Šoupu se po deseti centimetrech, forma jde nahoru, těší koulaře Staňka

Na ní patří koule k mimořádně obsazeným disciplínám. Vždyť jen dva z osmi startujících dosud nepřehodili 22 metrů.

„Doufám, že to z mé strany bude čím dál tím lepší. Na Tretře bych zase rád hodil sezonní maximum,“ řekl Staněk.

Jeho letos dosud nejdelší hod je z Diamantové ligy v Oslu – 20,82 metru. Méně v tomto roce zatím hodil z jeho dnešních protivníků jen Američan Joe Kovacs – 20,73.

Zlatá tretra Sledujte od 17.30 online.

Tomáši, jde vaše forma nahoru?

Šoupu se po deseti centimetrech, jde to nahoru, ale před Odložilovým memoriálem jsem za měsíc a půl měl jen tři otočkářské tréninky a na tom se poměrně blbě staví. Na Odložilovi jsem to netrefoval vůbec. V Oslu jsem měl jeden hod kolem jednadvaceti, ale šlápl jsem na obroučku. Furt to nemohu rozjet. Je to pořád takové hledání a doufání, že tříslo přestane bolet.

Takže největší problémy vám dělá technika?

Spíše ta nemožnost to rozjet. Vím, co mám dělat, ale tělo mi to zatím nedovolí. Chce to čas, protože kdyby se mi teď zranění vrátilo, bylo by to špatné. Musím být trpělivý, opatrný, abych stihl Evropu. Znovu se zranit, to by byl pro mě konec sezony.

Jak moc vás bolavé tříslo omezuje?

Jak to nakopávám a chci předběhnout tu kouli, tak mě vždy píchne.

Koulaři Ryan Crouser, Tomas Walsh a Tomáš Staněk (zleva) si na ostravském stadionu se svými koulemi zkusili zahrát petanque.

Je problém i v hlavě?

To ne, ono to docela bolí...

... Spíše jsem myslel, zda vás právě obavy z bolesti při každém hodu neomezují.

To samozřejmě. Pořád musím mít trochu zataženou ruční brzdu, protože to tříslo se musí ochodit. Údajně tam už není nic nataženého, ale holt to chvíli bude bolet. Tu jizvu tam musím nějak vyžehlit. Teď mi tam ještě píchali kolagen, aby to tolik nedřelo, protože to je mezi dvěma svaly. Doufám, že každý závod už bude lepší a budu se přibližovat alespoň k jednadvaceti a půl metru. Pomalu.