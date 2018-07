Vysmátý šampion Staněk: Břicho je v pohodě, ale prasečina je to pořád

Před šampionátem jste říkal, že je to z vaší strany spíš taková prasečina. Už nebyla?

Prasečina to byla stejně (usměje se). Odlétlo to sice hrozně daleko, ale furt to bylo takové trochu silové. Kvůli těm potížím s břichem to ještě pořád nemám úplně učesané.

Ta bolest břicha souvisí s bolestí třísel, se kterou se perete od startu sezony?

Přesně tak, je to ten tříselný kanál. Tam, kde se napojuje tříslo od pánve, tak z druhé strany se napojuje na břicho. Já tomu tříslu ulevoval a tahal jsem to spíš břichem a něco jsem si tam pokazil. Pak jsem navíc hodně cvičil právě to břicho, což bylo špatně, chce to spíš dechové cvičení.

Během závodu už vás to ale nelimituje, ne?

Teď mě to maličko tahá, ale tohle je jenom tahání, není to bolest, kterou jsem zažíval předtím. Takže v pohodě. Maličko jsem to cítil při rozcvičování, ale v sektoru to bylo v pohodě. Věděl jsem, že to můžu hodit daleko a rozjet to.

Taky jste to rozjel, máte nejlepší výkon sezony.

Ten kruh byl dost rychlý a musel jsem si na něj trochu zvykat. Druhý pokus byl hodně opatrný, abych se trochu po tom přešlapu zajistil a nemusel třetí pokus házet z místa, nebo nějakou takovou blbost. Ale věděl jsem, že když se trefím, tak to poletí. Před Berlínem je to dobrý.

Koulař Staněk si na domácím šampionátu vylepšil letošní maximum Zpravodajství

Byl jste hodně namotivovaný hodit přes 21 metrů?

Byl jsem. Při rozcvičce jsem šel z místa jeden pokus a hodil jsem skoro 18 metrů. Věděl jsem, že tam ta rána je, jen jsem čekal na ten správný pokus v otočce a dočkal jsem se.

Vy jste už při druhém pokusu hodil 20,67, což by vám na domácí titul bohatě stačilo. Nepřemýšlel jste, že po něm skončíte a budete šetřit síly?

Přemýšlel jsem nad tím, ale věděl jsem, že to byl hodně špatný a takový vlažný pokus. Potřeboval jsem si vyzkoušet nějaký, který se bude v Berlíně hodit. Ten třetí byl taky supr, akorát jsem do něj šel trochu po hlavě a vypadl mi z ruky. Ale ten by byl taky na 21, možná ještě dál. Pak už jsem se trefil, takže nebyl důvod pokračovat a nějak to hrotit.

Nejlepší výkon sezony je týden před evropským šampionátem povzbuzením, je to tak?

Stoprocentně. Už na soustředění v Domažlicích jsme věděli, že forma dobře graduje. Teď je to jen o tom naučit se správně pracovat s břichem. Ale ta poslední cvičení mi sedí, takže v Berlíně už bych měl být v pohodě.