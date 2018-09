Neměl dres, trnul na nádraží. Tohle nebyla atletika, řekl koulař Staněk

S čím konkrétně jste nebyl spokojen?

Bohužel nejsme stroje, abychom naplánovali, že prvním pokusem vrhneme nejdál. To prostě nejde. A taky mi přišlo, že to bylo hrozně chaotické.

V čem?

Pořadatelé pouštěli hned čas, ani na nás nekývli, nic. Furt jsem to musel kontrolovat, protože jsem čekal na kouli, kterou si bral závodník za mnou. Oni už ji čistili, přitom začalo běžet 30 sekund, které na pokus máme. Nestíhal jsem tradiční rituál. Musel jsem spěchat a nesoustředil jsem se na to, co mám přesně dělat.



Co na nezvyklý systém soutěže říkali soupeři?

Před několika dny jsme měli poslední závod v Záhřebu. Na konci je vždy společná večeře i s trenéry. Tím, že Kontinentální pohár byl v Česku, tak se mě všichni ptali: „Co to jako je?“ Možná se to mohlo divákům líbit. Bohužel, nic s tím neuděláme. My jsme jenom loutky.

Vy jste dokonce nezávodil v evropském dresu. Proč?

Přijel jsem ve čtvrtek na nádraží a nikdo nevěděl, že tu závodím. Naštěstí zrovna kolem jelo auto Kontinentálního poháru, kdyby nejelo, tak tam asi stojím ještě teď.

Pravidla vrhačských soutěží pro Kontinentální pohár 2018 v Ostravě Každý závodník má tři pokusy. Pouze lepší zástupce z každého kontinentu bude pokračovat dále do čtvrté série. V závislosti na čtvrtém pokusu dva nejlepší závodníci dostanou pátý (a poslední) pokus, který rozhodne o celkovém vítězi.

A to oblečení?

Měsíc před akcí jsme posílali velikosti oblečení. Nakonec jsem ale dostal na fasování jen jedno bílé tričko s límečkem a nějaké černé triko, ve kterém nakonec závodil Polák Haratyk. Ale já nesnáším, když má uřízlé rukávy, řeže mě to přes ruku. Nakonec jsem tedy házel ve svém.

Už se vám něco podobného v minulosti stalo?

Mě už šokovala ta doprava. Jsme tu čtyři Češi a tohle by se nestalo ani na republikových družstvech. Pak přijedu na stadion a tady je deset lidí s nohama nahoře a patnáct zaparkovaných aut.

Dres vozíte pro jistotu vždy s sebou?

No já v něm hážu většinu závodů, takže jsem si ho vzal i sem. Nedostal jsem žádnou nominaci, jen potvrzení na mistrovství Evropy v Berlíně. Pokyny mi tlumočil Kuba Vadlejch (oštěpař). Vůbec jsem nevěděl, co dostanu. Jel jsme do Ostravy na blind.

Zůstanete do neděle? Evropský výběr po prvním dnu ztrácí z druhého místa na vedoucí Ameriku dvanáct bodů.

Fandit budu Evropě, šance obhájit je veliká. Těším se ale domů. Měl jsem radost, že si tu zaházím před skvělým publikem, navíc jsou tu dobré kruhy. Vše nasvědčovalo tomu, že bych se mohl trefit...