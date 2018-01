Je protivný, když to nejde. A to je dobře, soudí o Satoranském trenéři

„Tomáš hraje dobře, opravdu tvrdě pracuje a zvyšuje si sebevědomí. Loni byl nováček, ale velmi dobře si nastudoval, jak to v NBA chodí. Je v situaci, kdy z něj může být opravdu dobrý hráč. Já mu věřím,“ říká Brooks.

„Zaslouží si každou minutu, kterou dostává. Možná by si jich zasloužil i více, což v budoucnu přijde,“ dodal.

V úvodu sezony Satoranský příliš nenastupoval, když byl až jedenáctým hráčem v týmu. Pak ale využil šanci při zranění hvězdy Johna Walla, podával velmi dobré výkony a nyní často chodí na hřiště mezi prvními náhradníky a v průměru hraje kolem 13 minut na utkání.

Scott Brooks, trenér Washingtonu, v dobrém rozmaru

„Často se stává, že když hráč nehraje, tak se jen lituje a na tréninku nepracuje, jak by měl. To u Tomáše neuvidíte. On naopak pracuje o to více. Tím zlepšuje celý tým, protože svou pílí na tréninku tlačí na ostatní hráče. I když tolik nehrál, tak zůstával pozitivní a vyplatilo se mu to,“ cení si Brooks.

Satoranského nasazení v tréninku oceňují i další členové trenérského týmu v čele s Davidem Adkinsem, ředitelem pro hráčský rozvoj, který s ním každý den pracuje v tělocvičně.

„Tomáš je jeden z nejpracovitějších hráčů, jaké jsem zažil. A také je velmi soutěživý. Den za dnem se zlepšuje a v blízké budoucnosti bude úspěšný,“ věří Adkins.

David Adkins a jeho český svěřenec Tomáš Satoranský (vlevo)

„Mezi jeho přednosti, ale zároveň slabiny patří, že je tvrdohlavý. Mám ho rád, protože chce být neustále lepší a lepší, ale když to nevychází úplně podle jeho představ, tak je občas protivný. Ale to je dobrá vlastnost, protože mu to není jedno. Když mu nevyjde zápas, tak na tom zamaká, aby to bylo příště lepší. To je cenná vlastnost,“ řekl kouč se zkušenostmi z univerzit.

Se Satoranským pracuje na tom, aby odstranil nedostatky a získal sebevědomí zejména při střelbě, kterou oproti minulé sezoně výrazně zlepšil.

„Začal lépe využívat svou rychlost, sílu a výšku. Potřebujeme, aby Tomáš neměl slabá místa, na které se obrany soupeře zaměří. Aby měl sebevědomí vystřelit hned po cloně, když ho soupeř nepřebere. Příště tak bude mít prostor k nájezdu. Musí mít sebevědomí vzít si střelu rovnou z driblinku,“ uvedl Adkins.

Zlepšení při střelbě si všiml i Brooks.

Scott Brooks, trenér Washingtonu, běherm tréninku

„Přes léto na střelbě pracoval hodně a vyplatilo se to. Vždy byl dobrý atlet, měl dobrou práci s míčem a teď je i dobrý střelec za tři body. Zlepšujete se jen tvrdou prací a on patří k největším dříčům v našem týmu. Líbí se mi, jak hraje, protože je vidět, že mu záleží na týmu. Má před sebou opravdu skvělého rozehrávače, jakým je John Wall, ale s rolí, kterou dostává, si umí poradit velmi dobře,“ dodal Brooks.

Na zlepšení Satoranského střelby se podílel také Ryan Richman, který se hráčům věnuje individuálně při trénincích a s českým basketbalistou pracoval během léta.

„Tomáš odvedl skvělou práci. Věnoval se mu také trenér Stefan Weissenböck z Bambergu, který s ním odvedl dobrou práci. Ukázal mu, co se musí odnaučit. Hlavní ale bylo, že Tomáš na tom chtěl pracovat. Pak se dostaví výsledky,“ řekl Richman.

Ryan Richman, asistent trenéra Washingtonu, na tréninku

„Tomáš teď vypadá mnohem sebevědoměji. Všichni jsme věděli, že je to dobrý hráč, ale teď si na hřišti věří. Je dobrý při rozdělování míčů, což nám pomáhá v útoku. Kromě střelby dřel také na tom, aby v obraně zůstával stále před míčem a mohl využít své výšky,“ poukázal Richman, který byl loni v létě v Praze i na Satoranského kempu pro děti.

„Moc rád bych se vrátil, protože Praha je moje nejoblíbenější místo na světě. Tomáš mi to tam ukázal a jsou tam hrozně milí lidé,“ dodal.