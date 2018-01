Satoranský pod dohledem. Kouč Ginzburg sbíral informace u Wizards

„Je to pro mě skvělá zkušenost vidět, jak to v NBA funguje. Hlavní informace, kterou si odvážím, je, že tu mají Tomáše opravdu rádi. Vidí na něm, že se stále zlepšuje. Věří mu a počítají s ním i do budoucna. Věřím, že bude dostávat stále více prostoru. Mají opravdu rádi jeho přístup, jeho pracovní morálku,“ řekl Ginzburg v rozhovoru pro české novináře.

Návštěvu reprezentačního kouče si pochvaloval i Satoranský.

„Já mám s Nenem dobrý vztah. Už mě trénuje skoro pět let v národním týmu. Bavíme se v podstatě o všem. Je určitě dobře, že přijel. Je také dobře, že z něj federace udělala kouče na plný úvazek a má nyní čas navštěvovat hráče. Je to krok k tomu, aby hráči měli pozitivní vztah k reprezentaci a reprezentovali. Aby viděli, že se o ně reprezentace stará i v průběhu sezony. Já tento krok jen chválím,“ prohlásil reprezentační tahoun.

Ginzburg viděl porážku Washingtonu s Utahem a také výhru nad Orlandem. Hodně důležité ale pro něj bylo i to, že mohl sledovat hned několik tréninkových jednotek a poznat, jak se v NBA pracuje s hráči.

„Měl štěstí, že byl na docela intenzivním tréninku den před Utahem. Je dobře, že to tu mohl okoukat a třeba si z toho něco vzít do svých tréninků,“ řekl Satoranský.

Ronen Ginzburg o cestě za Tomášem Satoranským:

„Je to odlišný styl basketbalu. Je to úplně jiná atmosféra při zápasech než v Evropě. Lidé přicházejí zejména kvůli té show okolo a až pak kvůli basketbalu. Je to hezké, ale ne takové, na co jsme zvyklí z Evropy. Ale jako trenér se mám stále co učit. Zajímavé tu pro mě je třeba to, že tu hlavní kouč má dalších asi devět asistentů a musí být náročné všechny řídit,“ poukázal Ginzburg.

I trenéři Wizards však byli zvědaví a měli na Ginzburga dotazy. „Měl tu respekt. Naše kouče zajímá evropský basketbal, takže se Nena ptali, jak řeší pick and rolly či obranu. Vliv evropského basketbalu je na NBA stále více vidět a to je dobře,“ uvedl Satoranský.

Návštěvu Ginzburga ocenil i hlavní kouč washingtonského klubu Scott Brooks. „Měl jsem s koučem českého národního týmu dobrou debatu. Je skvělé, že se zajímá. Říkal jsem mu, že Tomášovo sebevědomí se za poslední rok hodně zlepšilo a pro mě jako trenéra je klíčové, že Tomáš chce být lepší a chce co nejlépe pomáhat týmu. Je to týmový hráč, kterého vždy zajímá více tým než on sám,“ řekl Brooks ČTK.

Tomáš Satoranský (vpravo) z Washingtonu se snaží prosadit přes Elfrida Paytona z Orlanda.

Ginzburg připustil, že podobně jako hráči sní i trenéři o tom, že se jednou dostanou do NBA. Pro evropské kouče je to však velmi náročné naplnit. „Samozřejmě i trenéři mají sen koučovat v NBA. Pro evropské trenéry je většinou ten největší možný úspěch trénovat v Eurolize, ale už někteří pronikli až sem do NBA jako Ettore Messina, Neven Spahija, David Blatt nebo Igor Kokoškov. Není ale vůbec snadné se jako kouč dostat do NBA,“ řekl.

V sobotu se z Washingtonu přesune do New Yorku, kde má v plánu navštívit Prokopa Slaninu a Davida Pekárka, dva mladé české hráče na univerzitě Fordham.