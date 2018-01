Satoranský pomohl k výhře s Orlandem, Cleveland snový start promarnil

Vyrovnané střetnutí mezi Washingtonem a Orlandem, ve kterém ani jeden z týmů nevedl dvouciferným rozdílem, se rozhodovalo v posledních pěti minutách. Koncovku řídil John Wall, když zapsal sedm z posledních deseti bodů svého týmu. V pátek stal teprve čtvrtým hráčem v historii Wizards, který nastřílel přes 10 tisíc bodů.

Celkově Wall nastřílel 30 bodů a dotáhl se tím na své hvězdné dvojče Bradleyho Beala (ten stihl 23 bodů už do poločasu; oba byli také nejlepší v týmových statistikách asistencí. Wall jich stihl devět, Beal sedm. Ian Mahinmi pomohl sezonním maximem 17 bodů a osmi doskoky, Marcin Gortat 12 body a 11 doskoky.

Satoranský nastoupil coby Bealův náhradník na přelomech první s druhou a třetí se čtvrtou čtvrtinou. Za 12 minut si připsal čtyři body, když proměnil polovinu ze čtyř střel, a k nim dvě asistence a dva zisky, ale také dvě ztráty.

Přes závěrečnou komplikaci v podobě zbrklé střely Kellyho Oubreho v době, kdy měl spíše šetřit čas, si Washington výhru pohlídal.

V posledních vteřinách se ještě do hry vrátil Satoranský. „Jít tam z lavičky na poslední 15 vteřin není ideální. Tlak na vás je tím větší. Naštěstí jsme vedli o pět bodů, takže stačilo ubránit jeden útok a prakticky to dostřílet na šestkách. Je těžké psychicky jít na hřiště takhle v závěru, protože už čekáte, že se to dohraje bez vás. Naštěstí to ale dopadlo dobře,“ řekl Satoranský po utkání pro ČTK a Radiožurnál.

„S Orlandem je to hodně rychlé tempo. Běhají do protiútoku hodně i po obdrženém koši. To jsme vlastně už viděli, když jsme s nimi hráli před dvěma týdny. Payton nám dělal obrovské problémy. Potřetí v řadě nám dal asi 30 bodů. Je to takový ten hráč, že v ničem výrazně nevyniká, ale ve všech činnostech je solidní a dokáže vás ošálit svými triky. Myslím, že právě v důležité momenty jsme zahráli dobře. Byli jsme tým, který hrál lépe v obraně a to rozhodlo zápas,“ uvedl Satoranský.

Sám se blýskl smečí po zisku míče, vydařeným nájezdem, ale také dobrou obranou korunovanou dvěma zisky. I kvůli své práci v obraně šel v závěru na hřiště. „Myslím, ze důvěra trenéra v moji obranu je větší. To se projevilo například v Memphisu, kde mě nechal poslední čtvrtinu bránit Tyreka Evanse. Myslím, že mi věří víc,“ řekl Satoranský na adresu kouče Scotta Brookse.

Magic prohráli sedmý zápas a sebou, výše zmíněný Elfrid Payton to neodvrátil 27 body a Jonathon Simmons 23 body. Bismack Biyombo si osobní rekord zlepšil na 21 bodů, když už 19 bodů stihl za první půli. Proměnil osm z devíti střel.

Cleveland promarnil svůj luxusní 22bodový náskok z první čtvrtiny na přelomu poločasů a Indianě podlehl i potřetí v sezoně. Tentokrát 95:97. Třetí čtvrtinu Pacers ovládli o 16 bodů, navíc v posledních čtyřech minutách nedovolilai loňskému finalistovi ani bod a šňůrou 8:0 dokonali obrat.

Zcela podle očekávání plnil roli muže zápasu LeBron James, když zapsal 27 bodů, 11 asistencí a osm doskoků, ale v posledních dvou sekundách zápasu nevyužil dvě šance otočit. Nejprve vyšlápl, pak minul potenciálně vítěznou trojku.

LeBron James v duelu s Indianou:

Cavaliers nestačilo ani 21 bodů a 10 doskoků Kevina Lovea, Jeff Green přidal 13 bodů. Isaiah Thomas dostal ve druhém clevelandském zápase za 24 hodin volno.

Darren Collison byl nejlepším střelcem Pacers s 22 body, Victor Oladipo přidal 19 bodů. Double-double zvládli někdejší Jamesův rival Lance Stephenson (16 bodů a 11 doskoků) i Domantas Sabonis (12 bodů a 15 doskoků).

Hráči Golden State zvládli duel s několika obraty ve vývoji a z Milwaukee vezou výhru 108:94. Rozhodnuto bylo až krátce před koncem po slepených trojkách Kevina Duranta a Draymonda Greena. Oba byli také hlavními oporami Warriors, Durant s 26 body, Green s 21 body, 10 doskoky a sedmi asistencemi. Stephen Curry absentoval kvůli potížím s kotníkem.

Janis Adetokunbo vedl Bucks s 23 body a sedmi doskoky, Eric Bledsoe přidal 21 bodů a Malcolm Brogdon se do základní sestavy vrátil 17 body. I oni si však musí drbat hlavu za poslední čtvrtinu, tu ztratili 12:28.

Minnesota získala střetnutí s New Yorkem 118:108. Jeden z jejích tahounů Karl-Anthony Towns se natahoval po svém druhém triple-double v kariéře s 23 body, 15 doskoky a devíti asistencemi. Taj Gibson stihl 17 bodů, Andrew Wiggins 16 bodů. Dvouciferný počet bodů nastřílelo celkem osm mužů ze sestavy Wolves.

Jarrett Jack byl nejlepším střelcem poražených s 18 body, doplnil je osmi asistencemi. Kristaps Porzingis prohru neodvrátil 17 body a 10 doskoky, Enes Kanter má double-double za 16 bodů a 12 doskoků, Knicks padli v devátém z 11 utkání. Tim Hardaway Jr. se po zranění vrací v roli náhradníka, zapsal 16 bodů.

Houston je stále bez Jamese Hardena, ve Phoenixu přesto zvítězil přesvědčivým rozdílem 112:95. Po třech čtvrtinách měli náskok 27 bodů. Chris Paul vedl s 25 body šestici dvouciferných střelců Rockets. Za 27 minut stihl i osm doskoků a šest asistencí. Ryan Anderson a Trevor Ariza zvládli každý 18 bodů a sedm doskoků. Clint Capela k 17 bodům zapsal 16 doskoků, Eric Gordon 14 bodů.

Chris Paul vede Houston proti Phoenixu:

Suns, kteří si o poločase připomněli finálovou účast 1993 potleskem pro Charlese Barkleyho či Dana Majerleho, vedlo tradiční duo Devin Booker (27 bodů, devět asistencí, šest doskoků, ale i devět ztrát) a T. J. Warren (21 bodů). Dragan Bender dodal 14 bodů a osm doskoků.

Anthony Davis se vrací po zranění kotníku, svému New Orleans pomohl 36 body a devíti dosoky k výhře 119:113 nad Portlandem. DeMarcus Cousins zvládl 24 bodů a 19 doskoků, Jrue Holiday 25 bodů a Darius Miller 16 body. Damian Lillard a C. J. McCollum se každý dostal na 23 bodů.

V bodově chudém zápase udolal Denver soupeře z Memphisu 87:78. I přes nízké skóre si poradil s 15bodovým náskokem hostů a ukončil třízápasovou sérii proher. Will Barton tomu pomohl 17 body, Trey Lyles 16 body a Nikola Jokič 14 body plus sedmi doskoky. Z osobních důvodů chyběl Gary Harris, který byl v posledních zápasech hlavním tahounem ofenzivy Nuggets.

Marc Gasol byl hlavní útočnou zbraní Grizzlies s 22 body a 11 doskoky, Tyreke Evans a James Ennis III. sekundovali s 12 body.

Spencer Dinwiddie vedl Brooklyn k výhře 110:105 nad Atlantou 20 body, 10 asistencemi a devíti doskoky. Jedenáct sekund před koncem poslal své Nets definitivně do vedení. Jahlil Okafor coby náhradník dodal 17 bodů.

Hawks nestačilo 34 bodů od Dennise Schrödera, což je jeho nový osobní rekord. Pět sekund před koncem spáchal ztrátu, která jeho snažení devalvovala. Kent Bazemore zapsal 16 bodů.

Sestřih ze zápasu Brooklyn - Atlanta:

Charlotte se radují z vítězství 99:88 nad Utahem i z návratu trenéra Steva Clifforda po šestitýdenní zdravotní absenci. Kemba Walker táhl Hornets 22 body, Frank Kaminsky ho podpořil 16, Marvin Williams 15 a Michael Kidd-Gilchrist 12 body.

Jazz nestačilo ani 35 bodů v podání nováčka Donovana Mitchella, prohráli 14 z posledních 19 utkání. Rodney Hood se dostal na 15 a Royce O’Neale na 11 bodů.

Výsledky NBA

Charlotte - Utah 99:88

Indiana - Cleveland 97:95

Washington - Orlando 125:119 (domácí Satoranský 4 body a 2 asistence)

Atlanta - Brooklyn 105:110

Phoenix - Houston 95:112

Minnesota - New York 118:108

New Orleans - Portland 119:113

Denver - Memphis 87:78

Milwaukee - Golden State 94:108