Satoranský a spol. uspěli v Detroitu, Lakers mají nechtěný rekord i výhru

V dramatickém souboji musel Washington nejprve likvidovat rozdíl 15 bodů z první čtvrtiny, to se mu však v Detroitu podařilo už do poločasu. A sám udeřil ve třetí části, kdy získal vedení o 20 bodů. Jeho hráči v této dvanáctiminutovce trefili 16 z 20 střel z pole, z toho šest z osmi trojek.

„Byly to stejné pozice, jako jsme měli v prvním poločase, kdy jsme ale i volné trojky míjeli,“ uvedl John Wall. „Po návratu z šatny jsme to začali trefovat a rázem bylo na palubovce hned víc místa.“

„John je jeden z nejlepších hráčů v lize,“ řekl na adresu své největší hvězdy trenér Scott Brooks, který zůstával klidný, i když Wall do poločasu ani jednou netrefil koš. „Nepřestával se snažit. Líbí se mi ta jeho duše bojovníka. Prostě se vrátil na hřišti a zase dělal všechno pro tým.“

Sestřih ze zápasu Detroit - Washington:

Ani Pistons nebyli při dvacetibodovém rozdílu odepsaní a v poslední části se přiblížili na 100:107. Následovala však odpověď v podobě čtyřbodové akce Kellyho Oubreho Jr., který v utkání nastřílel celkem 26 bodů a vylepšil si osobní rekord.

Na 26 bodů se dostal i Oubreho spoluhráč Bradley Beal, který dvacetibodovou hranici překonal ve 39. zápase této sezony.

John Wall je doplnil 16 body a 11 asistencemi, 16 bodů zvládl také Otto Porter Jr., Markieff Morris útočil na double-double s 13 body a devíti doskoky.

Tomáš Satoranský si při předchozím souboji s Detroitem utvořil střelecké maximum v NBA, když nasázel 17 bodů, tentokrát tak úspěšný ani zdaleka nebyl. Za 11 a půl minuty se dostal k jedné tříbodové střele a tu těsně před třetí sirénou neproměnil, docílil jen dvou asistencí, doskoku, zisku a bloku.

Obranný moment z konce první čtvrtiny proti Dwightu Buycksovi však patřil k nejhezčím chvílím utkání:

Detroitu nepomohl velký výkon pivota Andreho Drummonda, který měl s 14 body, 21 doskoky a osmi asistencemi blízko k premiérovému triple-double kariéry. Tobias Harris nastřílel 17, nováček Luke Kennard 16 a Ish Smith s Averym Bradleym po 15 bodech.

Toronto doma odrazilo i San Antonio a po výhře 86:83 se znovu přiblížilo k první pozici na Východě, kterou okupuje Boston. Kyle Lowry pomohl 24 body, z toho devíti v poslední čtvrtině, DeMar DeRozan 21 body, sedmi doskoky a šesti asistencemi a Jonas Valančiunas stihl 15 bodů a 11 doskoků.

LaMarcus Aldridge vedl poražené Spurs se 17 body a 14 doskoky, Pau Gasol pomohl 15 body a devíti doskoky a Patty Mills dodal 13 bodů.

LA Lakers si doma poradili s Indianou 99:86, ač jim scházejí členové základní pětky Brandon Ingram, Kentavious Caldwell-Pope a Lonzo Ball. Prostoru využil náhradník Jordan Clarkson k jednomu ze svých životních představení - zaznamenal 33 bodů, sedm doskoků a sedm asistencí. Julius Randle pomohl 14 a Kyle Kuzma 13 body.

Jordan Clarkson proti Indianě:

Lakers uspěli i přesto, že v zápase proměnili jen dva trestné hody ze 14 nařízených - to je procento 14,3 a nejhorší zápasový výkon v dějinách slavné soutěže. „Vážně? No tak to je šílený,“ nechtěl hrdina zápasu Clarkson informaci o rekordu uvěřit. „Musíme zpátky do tělocvičny a zapracovat na nápravě.“

Domácí patrně zachránilo, že hostující celek přepsal vlastní nepříjemný klubový rekord - trefil jen dvě z 25 vystřelených trojek (8 procent). Pacers těžili hlavně ze hry Victora Oladipa (25 bodů), Domantas Sabonis se připojil 15 body a 14 doskoky. Bojan Bogdanovič nastřádal 11 bodů.

Utahu se vrátil Rudy Gobert a hned zazářil 23 body a 14 doskoky za 30 minut ve hře, jeho Jazz však doma spustili závěrečný tlak pozdě a podlehli New Yorku 115:117. K francouzskému pivotovi se přidali Rodney Hood (18 bodů), Donovan Mitchell (17 bodů a sedm asistencí) a Ricky Rubio (17 bodů).

Vítězným Knicks střelecky dominoval Tim Hardaway Jr., na cestě za 31 body trefil šest ze sedmi tříbodových pokusů. Kristaps Porzingis a Courtney Lee se shodně dostali na 18 bodů.

Střelecký souboj nastupujících hvězd Devina Bookera a Jamala Murrayho skončil remízou, oba se sešli na 30 bodech. Bookerův příspěvek však pomohl Phoenixu k výhře nad Murrayho Denverem 108:100. Suns podpořil T. J. Warren s 25 body, náhradníci Josh Jackson a Isaiah Canaan nastříleli po 16 bodech.

Jamal Murray se do hry vrátil po krátké absenci způsobené podezřením na otřes mozku a hned byl jedním ze střelců večera v NBA. Nikola Jokič ho podpořil 14 body a 17 doskoky. Gary Harris se dostal na 16 a Trey Lyles na 15 bodů.

Devin Booker vs. Jamal Murray:

Brooklyn doma uspěl po pěti nezdarech, když za sebou nechal Miami 101:95. DeMarre Carroll byl střelcem utkání s 26 body, Spencer Dinwiddie vítězným Nets přispěl 15 body. D’Angelo Russell sice neproměnil žádnou z pěti střel, ale i tak potěšil fanoušky - vrátil se po 32zápasové absenci a operaci kolene.

Heat nestačilo 21 bodů, 13 doskoků a čtyři bloky v podání Hassana Whitesidea ani 17 bodů Gorana Dragiče. Josh Richardson připojil 12 bodů a sedm asistencí.

Memphis si snadno poradil se Sacramentem 106:88. Nováček Dillon Brooks si zepšil osobní rekord na 22 bodů, Ben McLemore si proti svému bývalému klubu zapsal sezonní maximum 21 bodů, Tyreke Evans, jenž rovněž působil v Kings, dodal 14 bodů.

Zach Randolph se při návratu do Memphisu dočkal ovací od fandů Grizzlies, coby člen základní pětky zvládl jen čtyři body a šest doskoků. Vince Carter se do bývalého působiště vrátil 15 body. Nováček De’Aaron Fox vedl Sacramento se 16 body a šesti asistencemi, Bogdan Bogdnovič dodal 15 bodů.

Výsledky NBA

Toronto - San Antonio 86:83

Brooklyn - Miami 101:95

Detroit - Washington 112:122 (hostující Satoranský 2 asistence a 1 doskok)

LA Lakers - Indiana 99:86

Denver - Phoenix 100:108

Utah - New York 115:117

Memphis - Sacramento 106:88