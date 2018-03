Satoranský jako tajná zbraň? Před play off se chystá na změnu role

Tomáš Satoranský se s Washingtonem blíží závěru základní části NBA. Těsně před začátkem play off by se měl do sestavy Wizards po zranění vrátit John Wall, hlavní opora týmu a Satoranského konkurent na rozehrávce. Jak to ovlivní pozici jediného českého hráče v soutěži?

Když vyšlo na konci ledna vyšlo najevo, že basketbalovému celku z hlavního města Spojených států bude kvůli zraněnému kolenu více než měsíc chybět ústřední rozehrávač John Wall, strachovali se fanoušci, jak hluboko se Wizards propadnou tabulkou. To se však nestalo a jednou z hlavních důvodů jsou právě výkony Tomáše Satoranského. Šestadvacetiletý rodák z Prahy chytil příležitost, od zápasu s Atlantou 27. ledna nechyběl ani jednou v základní pětce Washingtonu a vždy odehrál přinejmenším 20 minut. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Hlavně na začátku února dokázal ofenzivu Washingtonu rozhýbat svými přihrávkami a po osmi výhrách z prvních deseti zápasů bez Walla mluvila o Satoranském a spol. celá liga. „Najednou byl větší zájem ze strany amerických novinářů, silnější podporu cítím i od fanoušků v hale. Ti nečekali, že budeme po zranění Johna Walla podávat takové výkony,“ říkal Satoranský minulý týden. Hned třináctkrát během tohoto období zaznamenal bývalý hráč Barcelony dvouciferný počet bodů a třikrát dosáhl alespoň na deset asistencí. V duelu s Chicagem dokonce o bod vylepšil české střelecké maximum v NBA a 25 body překonal Jiřího Welsche. Díky kvalitní hře se dostal do povědomí nejen fanoušků, ale i soupeřů. Už se připravují speciálně na něj. „Je poznat, že si týmy na mě dávají pozor. Hrají na mě jiné obrany, snaží se mi zabránit, abych využíval své silnější stránky,“ popisuje dvoumetrový Čech. Zlepšené výkony Wizards dokonce způsobily malou rozepři v kabině, když si spoluhráči Bradley Beal s Marcinem Gortatem pochvalovali, jak si tým najednou více přihrává. „Dáváme si parádně míč z ruky a všichni mají volné střely,“ řekl Beal po jednom ze zápasů. Nakonec si musel vyříkávat s Wallem, že to nebyla kritika mířená na hlavní hvězdu týmu. Satoranského kouzlo ale jako by přestávalo fungovat, Wizards v březnu do prohráli osm z třinácti zápasů a fandové začínají volat po Wallově návratu do sestavy. Ten už s týmem trénuje bez omezení a měl by nastoupit ještě před koncem základní části. Experti se ale shodují, že by trenér Scott Brooks měl pro Satoranského najít větší prostor na hřišti i s Wallem v sestavě. Dojde tak zřejmě na slova z konce minulé sezony, kdy dostal Satoranský pokyn, aby trénoval hru na jiných pozicích než pouze na rozehrávce. Tomáš Satoranský (vlevo) se snaží zpomalit Treye Burka z New Yorku. „Probírali jsme to s trenéry a zřejmě bychom mohli s Johnem hrát vedle sebe a já bych hrál na křídle,“ usuzuje podle tréninků. Satoranský si myslí, že právě tuto variantu zvolí Washington v play off, které začne v polovině dubna. Trenér Brooks v minulosti ukázal, že v klíčových chvílích nerad experimentuje se sestavou a spíše sází na osvědčené hráče. Loňská sestava, ve které Satoranský v play off prakticky nefiguroval, ale vypadla už ve druhém kole, a Satoranský se tak může stát tajnou zbraní Wizards pro cestu k většímu úspěchu.