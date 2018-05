Capitals fandí i jediný Čech v NBA. Jak si Satoranský plní hokejové sny?

Působí ve stejné hale a mají společného majitele, oba kluby vlastní boháč Ted Leonsis. Jenže kolotoče zvané NBA a NHL způsobily, že se dva Češi ve Washingtonu ještě nestačili potkat.

Čtěte v páteční MF DNES: jak Tomáš Satoranský prožíval druhou sezonu v NBA? Jak snášel, že nehrál v play off? A co musí udělat proto, aby v té třetí dostal ještě větší šanci?

Za basketbalisty Wizards se ve své druhé zámořské sezoně výrazně ukázal Tomáš Satoranský. U hokejistů Capitals, čerstvé finalisty play off, pak do sestavy zapadl šikovný střelec Jakub Vrána.

Prvnímu je 26 let, druhému 22. Budoucnost mají před sebou.

„Neznáme se osobně, nikdy jsme se neviděli. Ale psali jsme si, rád bych ho poznal. Jenže je to dost náročné, naše programy se během sezony prolínají,“ líčí Satoranský. Capital One Arena není nafukovací: když do haly zamíří jeho mančaft, jsou hokejisté většinou na cestách. A naopak.

Rozradovaný Jakub Vrána se chystá skočit do náruče Alexandra Ovečkina poté, co v střelil důležitý gól Washingtonu.

Výjimky se však najdou. A i ve zběsilém tempu sezony NBA si Satoranský čas našel. „Na velkého fanouška bych se nepasoval. Ale styděl bych se, kdybych nechodil do naší vlastní haly a nepodporoval kluky,“ říká. Navíc teď kromě Vrány ve Washingtonu působí i beci Michal Kempný a Jakub Jeřábek, oba po trejdu v průběhu ročníku: „Což je další důvod, proč Capitals fandit.“



Satoranský si několikrát vytipoval mače, ve kterých se mohl podívat i na jiné krajany. „Dvakrát jsem byl na Bostonu s Davidy Pastrňákem a Krejčím. To bylo z pohledu Čecha určitě zajímavé.“

Vrána se mu obzvláště líbil v sérii 2. kola, v níž Capitals odčarovali letité prokletí a zdolali šampiony Pittsburgh Penguins. I zápasy o Stanley Cup už Satoranský viděl na vlastní oči - ale nikoli ve svém momentálním bydlišti.

„Na play off jsem nešel u nás, ale v Torontu,“ říká. Jeho Wizards se prali ve vyřazovacích bojích s tamními Raptors. A podívat se do chrámu Maple Leafs byla šance jako hrom: „Zajít si na hokej v Kanadě, to byla jedna položka na mém seznamu přání. A teď mám splněno.“



Basketbalisté Washingtonu v play off vypadli již v 1. kole, hokejisté jsou naopak pouhou sérii od titulu. A budou mít fanouška i v muži, který se v metropoli USA živí úplně jiným sportem než oni.