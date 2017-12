Padouch, nebo hrdina? Jak Satoranský zachraňoval i potápěl Washington

Český rozehrávač za 27 minut na hřišti stihl 11 bodů, když trefil pět ze svých osmi střel, a přidal šest doskoků a šest asistencí. To je však zoufale suchopárný popis jeho úlohy v sobotním utkání.

Začalo to, jak už se stává tradicí, bez Satoranského. Při zranění Johna Walla dostal ve Wizards postavu prvního rozehrávače Tim Frazier. A hosté vystartovali na Clippers, jimž scházejí Blake Griffin, Patrick Beverley a Miloš Teodosič, ukázkově. Vystavěli si vedení 13:0 a nijak jim nevadilo, že se jejich hlavní kanon Bradley Beal jen zastřeluje.

Rychle nabyl - rychle pozbyl, to je v NBA vlastně normální. Solidní náskok se vypařil během pěti minut. Už za stavu 21:21. K osvědčenému střelci domácích Lou Williamsovi se přidal italský křídelník Danilo Gallinari, který se vrací po dlouhé zdravotní absenci.

Satoranský vstupuje na scénu poprvé a plní úlohu muže chytajícího náhle rozdováděné Clippers. Snižuje na 23:24, vyrovnává na 27:27 a trojkou přibližuje Wizards na 30:33.

Jenže další minuty budou patřil losangeleským hráčům. Ti si do poločasové pauzy získávají náskok 62:49, když Gallinari přidává svůj 16. bod v utkání. Wizards drží ve hře 17 poločasových bodů Otto Portera.

Po návratu ze šatny se hosté věnují likvidaci odstupu, dlouho nulový Beal se rozstřílí a za úvodních deset minut druhé půle je tahle část práce hotova. Může začít přetahovaná o každý bodík.

Satoranský se vrací - a i to už je tradice - na posledních 15 minut zápasu, sbírá asistence a hlavně doskoky.

Z autu vytáhne zdánlivě ztracený míč a hned přidá další útočný doskok. Velký moment z poslední čtvrtiny.

A další přišel 51 sekund před koncem. Český zástupce v NBA byl rychle u míče po neúspěšné Gallinariho střele a už se řítil do protiútoku, když ho zastavuje Williams faulem. Bylo to 109:105 pro Washington, mohlo to být 111:105. To kdyby Satoranský obě nařízené šestky proměnil.

Jenže míjí první. A míjí i tu druhou.

Mohl to být rozhodující moment, nebyl.

Hala Staples Center podobá se včelímu úlu. Údiv, úsměv i naděje hrají ve tváři Blaku Griffinovi. Ten se před několika dny zranil v závěru derby s Lakers a bez jeho pomoci Clippers další čtyři zápasy ztratili.

No a domácí se podaného stébla chytli. Williams snižuje z trestných hodů. A když Porter mine trojku, Austin Rivers svou šanci na druhé straně trefí.

Pak si tříbodové pozdravy vymění Beal s Williamsem a Clippers už zase o bod vedou. Zbývá sekunda do konce. Míč pro Washington.

Satoranský vyhazuje z autu a jeho úkolem je najít Beala. Povedlo se. Beal se sice ke střele dostal, jenže až po čase. Ovšem něco tu nehraje. Domácí stolek spustil čas dřív, než měl.

Akce se opakuje. Tentokrát Satoranský, posílající míč do hry kolem obrovitého DeAndreho Jordana, najde jen Marcina Gortata a Polákův dlouhý pokus se sotva dotkne obroučky. Clippers slaví, Wizards smutní.

Skončil neobyčejný obyčejný zápas hraný na 48 minut a jednu sekundu.

Sestřih duelu LA Clippers - Washington:

Domácí si dokázali, že to i bez Griffina může jít. Potřebovali však 35 bodů a osm asistencí Loua Williamse a 25 bodů Danila Gallinariho. Austin Rivers zvládl 16 bodů a sedm asistencí, DeAndre Jordan šest bodů a 17 doskoků.

Otto Porter se nakonec postaral o 27 washingtonských bodů, 11 doskoků a pět asistencí, Beal se dostal na 25 bodů, náhradník Mike Scott přidal sezonní maximum 22 bodů plus osm doskoků a druhý pivot Ian Mahinmi stihl 14 bodů.

A podstatný byl i příspěvek dalšího z náhradníků. Tomáše Satoranského. Jaký kousek mu jen chyběl, aby Clippers poslal k ledu...