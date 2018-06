Řenč vylepšil rekord Moraviamanu, ženám kralovala Kotopulu

Ironman už je pro mě krátký, říká Vabroušek S osmi tituly je nedostižným králem Moraviamanu, v posledních třech ročnících však doběhl Petr Vabroušek nejlépe třetí v loňském roce. „Teď je řada na dalších. A pokud jsem schopný je nějakou dobu závodu takhle prohánět, tak je to pro mě fajn,“ povídal po sobotním pátém místě. Ještě v půlce maratonu se s Janem Wainerem přetahovali o druhou příčku, ve finiši však o medailové pódium přišel. „Vzhledem k tomu, že po většinu závodu se to vyvíjelo na stříbro nebo bronz, tak je to trošku zklamání,“ připustil Vabroušek. „Posledních 20 kilometrů jsem se ale hodně trápil. Když mě předběhl Honza Jílek, ztratil jsem motivaci bojovat,“ vysvětloval, proč se propadl na pátou pozici. V září mu bude 44 let a přiznává, že dlouhý triatlon už je pro něho krátký, aby mohl konkurovat mladším borcům. „Tohle jsou na mě moc divoké intenzity. Ale zkouším s kluky bojovat a nechám se strhnout. Pak to ve finiši o to více bolí,“ líčí Vabroušek. O lepší umístění na domácích tratích v Otrokovicích se paradoxně připravil sám týden předtím, kdy s Tomášem Svobodou absolvovali dva víkendové závody série Swinrun ve Francii. „Bylo toho příliš, nestihl jsem zregenerovat,“ zjistil Vabroušek. Multisportovní fenomén současnosti kombinující množství plaveckých a běžeckých úseků je poslední výzvou, kterou Vabroušek podstoupil. Po vydařeném dvojzávodě ve Francii dostali se svým parťákem pozvánku na zářijové mistrovství světa ve Švédsku. „Je to pro nás nová disciplína, ale rádi bychom medaile,“ přeje si Vabroušek, který pak bude usilovat o stupně vítězů také na listopadovém mistrovství světa v Ultramanu na Havaji.