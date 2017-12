Kdo je v zemi zdejší nejoblíbenější? Vyvolený Pomikálek se nestačí divit

„Samozřejmě rodina a blízcí hlasují, ale dál fakt nevím. Letos mi snad nikdo ani neříkal, že by pro mě hlasoval, jsem tedy hodně překvapený, že jsem dostal nejvíc hlasů. Určitě jsem ale rád, že budu v základní pětce,“ neskrývá dvoumetrový reprezentant, který odmítá, že by byl z děčínského týmu nejpopulárnější postavou.

Armex má ostatně mezi desítkou vyvolených čtyři zástupce. V základní pětce sestavy „Mazáků“ ho doplní podkošový veterán severočeského klubu Robert Landa a v celku „Mladých pušek“ budou další dva kluboví spoluhráči - rozehrávač Ondřej Šiška a křídlo Šimon Ježek.

Je s tímhle počtem Děčíňáků majitel nejvyššího počtu hlasů spokojen? „My si z toho s klukama dělali srandu, protože se to složení základních pětek různě měnilo a do poslední chvíle nebylo jasné, jak to dopadne. Před tréninkem v pátek, kdy končilo hlasování, jsme na to koukali a vtipkovali o tom, kdo tam nakonec bude a nebude, protože ve hře byli od nás třeba ještě Pavel Houška nebo Lukáš Feštr,“ připomíná Pomikálek.

Ten bude v základu starších vedle Landy i s rozehrávačem Jakubem Šiřinou z Opavy, nymburským forwardem Vojtěchem Hrubanem a jeho podkošovým kolegou z týmu mistra Petrem Bendou.

Proti nim se 30. prosince (od 15 hodin) na ústecké palubovce postaví k úvodnímu rozskoku vedle dua Šiška, Ježek ještě Jaromír Bohačík z Nymburka a pod košem Lukáš Stegbauer z Jindřichova Hradce a Ladislav Pecka z týmu ústeckých hostitelů.

Od léta 28letý reprezentant ještě před loňskou All-Star Game patřil do skvadry Mladých pušek. Jenže: časy se mění. A právě Pomikálek, jejž v přesunu do vyšší kategorie letos následuje i Vojtěch Hruban, tak s reprezentačním kolegou představují dva klíčové přestupy. „Já si tedy ještě jako mazák nepřipadám,“ brání se Pomikálek. „Ale už tam holt spadám.“

A protože hájí zbrusu nové barvy, musí je i ctít. „Věřím, že Mazáci se po loňské porážce letos vrátí na vítěznou stezku,“ podotýká muž, kterého povede na All-Star debutující nymburský kouč Oren Amiel. Mladé pušky pak stejně jako loni odšéfuje pardubický Levell Sanders.

Ač by měl na severočeské půdě v hledišti nemálo osobních fanoušků, letos si tradiční účastník soutěže smečařů dá na All-Star Slam Dunku pauzu. A to hlavně ze zdravotních důvodů, protože doléčuje bolavou nohu.

„Neříkám, že třeba za rok bych to ještě nezkusil, ale letos budu rád, když to vezme Ondra Šiška,“ říká jeden z bývalých šampionů soutěže na adresu spoluhráče, který bude na konci roku o smečařskou korunu All-Star Kooperativa NBL usilovat - a to v souboji s Kendrickem Rayem, Jonem-Christopherem Fullerem a Donaldem Robinsonem.

Pomikálek už se také těší na dvě letošní novinky Utkání hvězd. První je kvalifikace v soutěži trojkařů, do níž by se mělo zapojit dvanáct zástupců všech klubů z extraligy do 19 let. Kvalifikace odstartuje ve 14 hodin, tedy hodinu před začátkem samotného Utkání hvězd, a fanoušci tak budou mít možnost už od otevření haly sledovat první napínavou podívanou. Vítěz kvalifikace pak bude nasazen do semifinále soutěže nejlepších trojkařů NBL Errea 3-Point Shoot-out.

Ještě větší show pak vedle Slam Dunku bude novinka celého All-Star - Kooperativa Faktor 1on1 Challenge, tedy soutěž ve hře jeden na jednoho o rovný tisíc eur.

„Na tu jsem určitě zvědavý,“ přiznává Pomikálek, který z osmičky Šepa (Olomoucko), Jedovnický (Brno), Blagojevič (Ostrava), Smithson (Svitavy), Upchurch (Jindřichův Hradec), Burnett (Pardubice), Ray (Nymburk) a Skinner (Kolín) nejvíc věří posledním dvěma.

„Lee Skinner by mohl mít určitou výhodu v tom, že je vyšší, zároveň hodně pohyblivý, skákavý a hodně živelný. A Ray má dobrou ruku, takže pokud mu padnou nějaké střely, mohl by mít docela dobrou šanci,“ spekuluje opora Děčína, který v soutěži svého zástupce mít nebude.

„Vím, že někteří kluci nad tím přemýšleli, ale nakonec do toho nešli. Možná si nikdo netroufl. Jestli je k tomu potřeba odvaha? V takové soutěži se najde každý, kdo je větší sólista. Chápu, že Američani, kteří jsou k téhle hře vedeni odmala, se v tom najdou o něco víc,“ říká křídelník Válečníků.