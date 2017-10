Hrát v extralize? To je splněný sen, říká strakonický házenkář Pek

Házená

Zvětšit fotografii STŘELEC. Tomáš Pek dal v šesti zápasech 12 branek a je šestým střelcem klubových statistik. Jeho poslední gól byl vítězný | foto: Marek Podhora, MAFRA

dnes 10:41

Zbývalo několik sekund do konce utkání a ve strakonické hale propukla euforie. Tomáš Pek přesnou střelou poslal domácí tým do vedení 24:23 nad Brnem, a to znamenalo jediné. HBC Strakonice si připsal historicky první výhru v nejvyšší soutěži házenkářů.

„Odehrávala se ve mně obrovská radost. Nejen kvůli utkání s Brnem, ale spíše za všech šest odehraných kol. Výhře jsme byli blízko již v předchozím zápase s Duklou Praha, se kterou jsme remizovali. Teď to vypadalo podobně,“ popisuje své pocity strakonický hrdina Tomáš Pek. S házenou začínal v Písku. Vrcholem mládežnických kategorií byla pro Peka nejvyšší dorostenecká soutěž, ve které nastupoval v dresu Sparty Praha. Poté už se usadil ve Strakonicích, kde hrál v I. lize. „Extraliga pro mě byla menší sen, který se vyplnil. Už nepatřím k mladíkům a v nejvyšší soutěž jsem skoro přestával doufat,“ říká osmadvacetiletý hráč. „Všichni jsme přemýšleli, jestli do extraligy vůbec jít. Potom jsme si však s hráči řekli, že pro mnohé z nás už by se taková příležitost nemusela opakovat,“ pokračuje Pek. Z větší části je s dosavadním průběhem premiérového ročníku spokojený. Ze šesti dosavadních zápasů jeho tým čtyři prohrál, jedno remizoval a díky výhře s Brnem se odpoutal od posledního místa. „Asi tři zápasy jsme měli kvalitně rozehrané, ale druhé půle jsme fyzicky nezvládli. Soupeř nám odskočil o čtyři nebo pět branek a my začali hrát zbrkle a dělat zbytečné chyby. Konečné skóre tedy vypadalo hrozivě,“ mrzí ho zbytečné ztráty. Pomohlo domácí prostředí. Proti Dukle uhráli první bod a v dalším zápase už vyhráli. „Diváci jsou pro nás dalším hráčem. Těšíme se na každý domácí zápas. I soupeři vědí, že nám fanoušci vytvářejí skvělé zázemí a utkání s námi doprovází bouřlivá atmosféra,“ chválí publikum Pek. „Když v posledních pěti minutách utkání všichni fanoušci stojí a tleskají, je to skvělý pocit.“ V dalším kole budou hrát Jihočeši opět doma. Po reprezentační pauze přivítají 4. listopadu poslední Hranice. „Do utkání půjdeme úplně poprvé jako favorité. Musíme si proto dát pozor, abychom soupeře nepodcenili. Nicméně určitě budeme chtít dva body utržit,“ uvažuje Tomáš Pek. Svůj tým by po sezoně viděl ideálně na nesestupových příčkách, nejlépe však v play-off.