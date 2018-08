Ouředníček se po ošklivé nehodě oklepal, znovu myslí na Dakar

V maďarském závodě Hungarian Baja kolem města Veszprém v blízkosti Balatonu si brněnská posádka stáje South Racing v půli srpna vyzkoušela, jestli je reálné pomýšlet na návrat, nebo se z dubnové havárie stane nepřekonatelné trauma.

Tomáš Ouředníček

Výsledek? „V Maďarsku jsme nedojeli, protože nám pět kilometrů před cílem došel benzin, ale strašně jsme si to užili, a co bylo ještě lepší, dokázali jsme postupně zrychlovat. Duše závodníka se nevytratila,“ hlásil Ouředníček s radostí v hlase.

Co na tom, že jeho rozmlácený Ford Ranger, s nímž v dubnu v Maroku ne vlastní chybou vletěl do neoznačené díry, ještě není ani poskládaný z původních a nových komponentů dohromady. Opravy budou trvat nejméně do září.

Ouředníček místo něho pilotoval speciál Hummer H3 EVO I, s nímž kdysi závodil, a především testoval vlastní tělo a psychiku. Datum 15. dubna 2018 zapsal jako den, kdy se podruhé narodil, a místo motta Nikdy to nevzdám začal používat nové Co tě nezabije, to tě posílí.

Aby ne, když na Morocco Desert Challenge trefil díru v plné rychlosti tak, že se vůz přetočil devětkrát, než se zastavil na levém boku. Rozbité díly speciálu se nacházely až 130 metrů daleko, vnitřní rám však drtivý náraz vydržel.

„Říká se, že když člověk spadne z motorky, měl by zase rychle naskočit. To samé v autě. Hlava je tou událostí pořád poznamenaná, na začátku jsem jel strašně opatrně. Pořád jsem si říkal, co kdyby někde za horizontem byla zase nějaká skrytá díra. Přesto jsem si to užil a hlavní poznatek je ten, že teď musíme najezdit co nejvíc kilometrů, abychom získali zpátky sebedůvěru,“ uvedl.

Prozatím mu k tomu bude stačit hummer, jemuž pořídil nový podvozek, ale pracuje se i na obnově fordu. V Jihoafrické republice se mu staví nový rám, použitelný z původního vozu je motor, kontrolou prošla převodovka, použít se dají původní diferenciály. „Vznikne skoro nové auto,“ těší se Ouředníček.

Nedlouho poté, co havárie málem ukončila nejen jeho kariéru, je zase ve svém živlu. Neplánuje nic menšího než návrat na Dakar, který jel už pětkrát a je tam jako spolujezdec spoludržitelem nejlepšího českého výsledku v kategorii automobilů. V roce 2009 tam pomohl vybojovat sedmé místo.

„No, je to tam,“ potvrzuje zájem o slavnou rallye. „Když se to podaří dát dohromady, tak bych chtěl jet na Dakar i na další závody,“ upřesňuje Ouředníček. Nejbližší závod absolvuje - znovu na hummeru - příští týden v Polsku.