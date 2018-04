V zápase se musel vypořádat s nelehkým úkolem. Během hry se ze smečaře rychle měnil v univerzála, v hráčském slangu v „účko“. To je hráč, který má v podstatě jediný úkol: útočit. Útočit ze všech pozic, z přední i zadní linie. Dostává největší porci nahrávek a tým na něj spoléhá, že uhraje i těžké míče.

Hýský zde musel znenadání zaskakovat za Davida Konečného, který se v polovině prvního setu zranil. Rval se statečně. Sice nepřidal tolik bodů, kolik jindy univerzálové získají, ale byl duší týmu. Příkladně bránil, bojoval, hecoval spoluhráče i diváky. Tak, jak to u 34letého hecíře bývá obvyklé.

Jako by mě bodli kudlou Výraz ve tváři Davida Konečného hned prozradil, že něco není v pořádku. Poprvé v utkání přišel na servis a dal přímý bod. Eso! Místo radosti či koncentrace na další pokus však svraštil čelo, chytil se za bok a odešel ze hřiště. více o problémech kladenské opory

Jak bylo těžké přeorientovat se do nové role?

David za mnou byl už před zápasem a říkal, že se necítí úplně nejlíp a abych byl připraven za něj zaskočit. Nicméně jsme začali v klasické sestavě, a tak jsme po jeho odchodu museli hodně improvizovat. Různě jsme se prohazovali, abychom neporušili postavení. Chvilku hrál univerzála Victor Bouza, chvilku já. Bylo to takové zmatečné, ale dodrželi jsme postavení a hráli vyrovnaně i ten první set.

Zraněný je i druhý univerzál Gromadowski, takže jste na tomto postu dohrál celý zápas. Jaké to bylo?

Letos jsem už jednou na „účku“ hrál v základní části proti Benátkám, když měl Marcel nějaký svalový problém. Tehdy jsem to věděl dopředu, vyzkoušel jsem si to na tréninku a bylo to výborné. Teď jsem se s tím úplně nesrovnal, myslel jsem si, že budu úspěšnější. Dostal jsem hodně bodových míčů, ale moc jsem jich neproměnil. Mám čtrnáct bodů ze 41 nahrávek, kdyby jich bylo o pět deset víc, tak bych byl spokojenější. Ale neházím flintu do žita a jedeme nanovo, i kdybych měl na „účku“ pokračovat.

Kdysi jste univerzála hrával, že?

To už je deset let, když jsem to hrával v Příbrami. Tehdy tam se mnou všelijak točili. Přišel jsem jako blokař, ale udělali ze mě „účko“, protože jsem byl dlouhý a skákavý. Jenže pak přišel lepší univerzál a zase nebyli smečaři, takže mě předělávali na smečaře. To už mi zůstalo, ale nepřipadám si jako kovaný smečař. Já jsem takový univerzální univerzál.

A také jste velmi emotivní hráč. Je na vás vidět, jak vám emoce a vášeň na hřišti svědčí.

Hrozně moc! Kolikrát si říkám, jak po rozehrávce obejmu těch pět lidí, že si je beru pod svá křídla. Ještě jsem to nikdy nikomu neřekl, takže teď to dávám prvně online do éteru, ale já to miluji. Byl bych rád, aby to takhle bylo vlastní více hráčům. I když mně to ubírá strašně sil.

Ubírá? Já myslel, že vás to naopak nabíjí...

Když ve hře přijde hluché místo a já chvilku jen chodím dokola bez míče, tak rychle tuhnu. Jakmile si zařvu, tak se do toho zase dostanu. Je hrozně těžké najít hranici, kdy se cítím dobře, řvu celý zápas a mám na všechno dost sil. Dnes jsem už nahrávači říkal, že ani nemám sílu mu zařvat, jakou chci nahrávku. Hlavně tady v tom humbuku. Ale mám takové okamžiky hrozně rád a sám se diváky snažím strhnout, aby nás podporovali ještě víc.

Diváci to evidentně mají rádi, a co spoluhráči?

Já doufám, že taky, protože mi ještě nikdo neřekl, že mu to vadí. Naopak třeba Adam Zajíček má rád, když do něj člověk i strčí. Kdybych do něj vrazil, že skončí na zemi, nebo naopak on do mně, tak ho to nabudí ještě mnohem víc. On sice neřve celý zápas, ale když fantasticky zablokuje, dá eso nebo čapne v poli, tak je na něm ta zarputilost vidět. A to nejen Zajda, i celý mančaft. Budu rád, když to takhle vydrží celé finále a dopadne to letos dobře.

Finále extraligy Kladno - Karlovarsko

2:3 (-18, 26, -21, 23, -10) Karlovarsko - Kladno

Neděle 22. 4. v 17.00 Kladno - Karlovarsko

Čtvrtek 26. 4. v 17.00 Další případné zápasy: Karlovarsko - Kladno

Pondělí 30. 4. ve 20.15 Kladno - Karlovarsko

Čtvrtek 3. 5. v 18.10

První krok vám nevyšel, doma jste v pěti setech prohráli.

Nicméně to byl pěkný zápas, škoda, že to skončilo první letošní domácí porážkou. Byly tam chybičky, například v tie breaku jsme nedodrželi taktické pokyny na servisu, na druhou stranu i s pozměněnou sestavou jsme hráli hrozně vyrovnaný souboj. Nevěšel bych hlavu, nejsem zklamaný, divákům se to určitě muselo líbit. Je to finále, i kdybychom to hráli ve čtyřech lidech, tak se musí bojovat.

Ztratili jste domácí zápas, jak to mění vyhlídky na titul?

Pro mě to je stejné, jako kdybychom prohrávali 0:1 na sety, neznamená to ještě vůbec nic. Půjdu do dalšího zápasu, jako kdyby byl první. Takhle bychom si to podle mě měli nastavit všichni. Zregenerovat, dobře zatrénovat a lépe dodržet taktiku. Když nám vydrží celý zápas, tak si myslím, že Vary potrápíme víc, a to klidně i s pozměněnou sestavou.