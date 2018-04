Ústecký šéf k aféře „filmujícího“ Kučery: Aroganci sudích si pěstují kluby

Incident se odehrál ve čtvrtfinále s Opavou, proti verdiktu disciplinárky se Olomoucko odvolalo a domohlo se dohrání zápasu.

„Vyjádření předsedy Asociace ligových klubů pana Kotrče je podle mě takové nemastné neslané, mělo by se s tím nakládat úplně jinak,“ míní Tomáš Hrubý.

Šéf klubů o trestech Tomáš Kotrč, předseda Asociace ligových klubů, o desetizápasové stopce pro hráče Čohadareviče a zastavení delegací rozhodčího Kučery do konce sezony: „Rozhodnutí disciplinárního ředitele Kooperativa NBL vychází z faktu, že už samotný pokus o inzultaci rozhodčího je důvodem k okamžitému ukončení utkání. Všichni samozřejmě vnímáme situaci, která je zřejmá z videa. Podle našeho názoru došlo k chybám na obou stranách. Jednalo se o nepřiměřenou reakci na vyhrocenou situaci jak ze strany hráče, tak i ze strany rozhodčího.“

Co vám vadí?

Chci podotknout, že my jako Sluneta absolutně neobhajujeme chování hráče Čohadareviče. Po právu byl potrestaný úmyslnou a technickou chybu, za což následuje automatická diskvalifikace. Pan rozhodčí Hruša situaci vyřešil, pak se však hráči postavil do cesty pan Kučera a vznikla teatrální situace. Šel tomu naproti, to divadlo ani komentovat nebudu. Ale všechno to pramení z chyby v našem systému.

O jakou chybu jde?

Pan rozhodčí Kučera tyhle situace přitahuje. Děčín má určitě na paměti dvě vyloučení v minulé sezoně na USK a nám v derby v Děčíně také diskvalifikoval Singletaryho. Teď další případ. Určitě to není náhoda. A vyplývá to z toho, že my jako Asociace ligových klubů, tedy nejvyšší orgán soutěže, si aroganci, nadřazenost a nedotknutelnost rozhodčích pěstujeme sami.

Strkanice v basketbalovém derby Děčín (bílá) vs. Ústí nad Labem. Zcela vlevo rozhodčí Stanislav Kučera.

Jak to myslíte?

Když pan Kučera v Děčíně obejmul našeho hráče Singletaryho a najednou vystřelil parohy (signalizace pro diskvalifikaci), podali jsme protest. Žádali jsme informaci, jak byl, nebo nebyl rozhodčí potrestán. Přišlo jen oficiální obecné vyjádření na téma rozhodčích, v němž se vyjádřili činitelé basketbalové federace i rozhodcovských organizací. Hned se ozvali. A teď? Rozhodčí mlčí. Je to strkání hlavy do písku v situaci, která tu ještě nikdy nebyla.

Co tedy mělo následovat?

Pro mě je největší skandál, že Česká asociace basketbalových rozhodčích (ČABR) nevydala žádné oficiální stanovisko. To není pochybení, ale pohrdání basketbalovou veřejností. Oni už nemají sebemenší sebereflexi. A nechtějí řešit ani tak zásadní a celosvětové zesměšnění českého basketbalu, jakým ten incident byl. Ptám se, kde je vyjádření pana předsedy ČABR Vyklického? Na náš případ reagoval v otevřeném dvoustránkovém dopise. Kde je zástupce Unie rozhodčích pan Hruša a jeho vyjádření? Přijde mi to, že tuhle extrémní situaci chtějí zamést pod koberec. Čekali jsme vyjádření a chceme, aby se to řešilo dál a neutichlo.

Jsou tresty adekvátní?

Čohadarevič měl dostat stop na jeden dva zápasy. Tohle se dělo, děje a dít bude, on je horkokrevná jižanská krev. Za nás mělo rozhodně přijít exemplární potrestání pana Kučery nejen do konce sezony, ale pískat by neměl ani příští rok. Teď vlastně bude stát jen pět šest zápasů. Nedokážu si představit, že nastoupí do příští sezony a bude dělat jako že nic. Na druhou stranu každý má dostat druhou šanci a za nějakou dobu se to uklidní.

Dalo se tomu předejít?

Když jsem žádal potrestání pana rozhodčího Kučery po derby v Děčíně, místo jakéhosi otevřeného dopisu plného prázdných frází měli zasáhnout. Udělit důtku nebo pozastavit činnost, aby rozhodčí viděl, že má zpětnou vazbu proti jeho chybám. A už by k incidentu v Opavě nedošlo. Pomohlo by to hráčům, týmům, federaci i panu Kučerovi; neměl by teď špatné spaní, což mu opravdu nepřeji. Tahle teatrálnost plyne ze špatného sytému, že jsme dovolili českým rozhodčím zakuklit se do své kukly. A nedejbože, aby je někdo vyvedl z komfortní zóny jako například veřejně si postěžovat na špatné rozhodnutí rozhodčího nebo žádat o potrestání z důvodu chyby, která ovlivnila zápas.

Tomáš Hrubý, manažer ústeckých basketbalistů

Za transparentnost rozhodcovských organizací bojujete dlouho.

Snažím se s tím něco dělat, pokaždé se mi dostane arogantní odpovědi. Každý děláme chyby, nicméně je potřeba je trestat. Že teď ČABR nevydal žádné vyjádření, to je těžké pochybení minimálně předsedy - pana rozhodčího Vyklického. A na vyjádření předsedy ALK pana Kotrče celá basketbalová veřejnost s napětím čeká dva dny a on situaci zhodnotí v pěti šesti větách. Tady nemůže platit heslo vlk se nažere a koza zůstane celá. Situace se musí vzít do rukou a radikálně vyřešit. To je precedens, který český basketbal skutečně celosvětově zesměšnil a který snad už nikdy nenastane. A když ano, musí rozhodčí vědět, že to bude mít pro něj zlý dopad.