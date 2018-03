Šéftrenér Dvořák: Připadal jsem si jako na diskotéce. Ale jsme spokojení

Mezi výkony třiadvaceti atletů rezonují oba medailové úspěchy. Ač se třeba očekávaly v opačném gardu. „Před odjezdem určitě kalkulujete a propočítáváte. Navíc když máte závodníka, jenž vévodí světovým tabulkám,“ říká Dvořák.

Koulař Tomáš Staněk, o kterém je řeč, nakonec v nabité konkurenci obsadil třetí příčku a získal vůbec první medaili ze světové akce. Třetí zlato v řadě poté připadlo halovému králi posledních šesti sezon v běhu na 400 metrů Pavlu Maslákovi.

Kdo vás ještě potěšil?

Určitě Eliška Klučinová. Po kvalitním výkonu na republikovém šampionátu si protrpěla své. Po viróze se prala se ctí a čtvrté místo je super výsledek.

V pořadí týmů Česku patří konečné šesté místo. Musíte být tedy celkově spokojen, že?

Věřím, že fanoušek atletiky a snad i sportu musel být nadšený. Všechny výsledky do desítky jsou skvělé. Jsem rád, že nikdo vyloženě nepropadl. Byla to silná výprava a už nyní se těším na letní sezonu a srpnové mistrovství Evropy v Berlíně.

Jak jste vnímal diskvalifikace na mužské čtvrtce a zlatý hattrick Pavla Masláka?

Musím hlavně Pavlíka pochválit, jak o tom po závodě mluvil. On ví, že doběhl třetí. Jenže takhle to dopadlo a za týden si na to nikdo nevzpomene.

Zažil jste někdy něco podobného?

V roce 1995 v desetiboji. Zrovna začínalo video a na 110 metrů překážek vyloučili iks závodníků. V rozběhu jsme poté běželi tři.

A váš názor na vysoký počet diskvalifikací?

To není o názoru. Je to o tom, jak se atletika na šampionátech pojme. Na druhou stranu je jasné, že po čáře se běhat nemá. Ale mělo se říct na technické poradě, že se tady bude hlídat každý centimetr dráhy: pokud člověk lízne lajnu, dostane přes prsty. Tohle atletice škodí.

Atletika se v posledních letech snaží zaujmout. Ani v Birminghamu nechyběla show, hlučná muzika či pyrotechnické prvky. Jdou pořadatelé správným směrem?

Možná jsme zbytečný staromilec, ale nemůžu říct, že by se mi všechno líbilo. Trošku mi drnčí hlava, připadal jsem si čtyři dny jako na diskotéce. Ale asi si na to budu muset zvyknout.