Není mým snem jít do UFC, je moc komerční, myslí si Slovák Deák

Nejslavnější liga, nejzářivější hvězdy, nejvyšší sledovanost, nejvíce peněz. UFC plní v bojovém sportu MMA roli jako NHL v hokeji nebo Premiere League ve fotbale. To nejvíc, čeho jedinec může dosáhnout. To nejlepší.

„Jenže je moc komerční,“ upozornil Deák v sobotu v Praze na tiskové konferenci



Těžko si představit sportovce, který by nabídku z nejlepší ligy odmítl, kdyby měl jistotu, že se do ní aktivně zapojí. Z českých bojovníků po ní touží Karlos Vémola (ten už v ní byl a chce se vrátit), Patrik Kincl, Miloš Petrášek, momentálně v ní zápasí Lucie Pudilová.

Slováci stopu v UFC dosud neměli, blízko k ní měl Attila Végh v roce 2013, kdy se stal šampionem organizace Bellator. Teď ji má nadosah Tomáš Deák. Ještě před sobotním galavečerem organizace Oktagon se pro Lidové noviny vyjádřil, že pokud by nabídka z UFC přišla, neodmítl by.

V sobotu kolem půlnoci už tak jistě nevypadal. „Jak jsem říkal, že mám do UFC našlápnuto... Teď ani nevím, jestli bych tam chtěl být,“ překvapil Deák.

28letý bojovník v kategorii do 62 kilogramů už dříve vysvětloval, co mu na UFC vadí. Podle něj není organizace úplně fér. „Těžko říct, zda bych se tam já, coby Slovák, který nedělá show, prosadil,“ přemítal. „Tam je to hodně o tom, jak se prezentujete. Já nejsem typ McGregora. Chci být šampionem, pás si hýčkat, obhajovat. A také mít kvalitní podmínky pro život. UFC k tomu úplně nepotřebuji.“

A v sobotu to doplnil. „Já jsem psychicky slabý, když mi něco nejde,“ přiznal. Jak se člověk má popasovat s tlakem médií, silou, která ho nutí ‚machrovat‘, dělat show a soupeře urážet, když mu záleží hlavně na tom, aby se dobře připravil a vyhrál?

Byla to pro něho už devatenáctá výhra. „Nemyslel jsem jenom na vítězství, ale i na způsob, jakým na něj dosáhnu. Chtěl jsem si něco vyzkoušet, být více v postoji. Ale nechtěl jsem moc riskovat, že o vítězství přijdu, tak jsem se pustil i do boje na zemi,“ hodnotil svůj výkon Deák.

Navíc popisoval, jak mu domácí tréninky přinášejí více. Jsou podle něj osobnější, trenéři, kteří se na něj soustředí, ho dokážou více vyhecovat, donutí ho makat.

Deák si to může dovolit říct. Před sobotní devatenáctou výhrou strávil 14 dní na kempu v Novém Mexiku pod uznávanými trenéry Gregem Jacksonem a Mikem Winkeljohnem.

„Kemp mi zvedl sebevědomí. Když jsem tam přišel, kluci věděli, že jsem šampion z Ruska, tak se na mě hned otáčeli a chtěli se se mnou měřit. Určitě jsem si zvedl sebevědomí, ale nejlepší přípravu mám stejně doma,“ povídal Deák.

To bylo v sobotu pod vlivem euforie z výhry před deseti tisíci lidmi v O2 Areně. Pokud nakonec nabídka z UFC přijde, přijme ji Deák?

Na zápas mezi Deákem a Gallowayem se podívejte níže: