Hučící aréna, natěšený sok, Berdychův triumf: Chuť a jiskra jsou zpět

Když neuspěl on, slyšel rachot z tribun. Když uspěl soupeř, decibely ještě stoupaly. Turnajové devatenáctce to ale bylo srdečně jedno.

„Atmosféra byla skvělá,“ líčil Berdych a zavzpomínal, jak diváci v Melbourne hučeli při jeho dřívějších bitvách s jinými domácími reky Bernardem Tomicem nebo Nickem Kyrgiosem.

„A teď tenhle mladý borec. Vždycky to bylo bouřlivé, to patří k věci. Než aby člověk skončil někde vzadu na kurtu osmnáctce a tam bylo pár lidí, je tohle daleko lepší varianta. Užíval jsem si to.“

Zvlášť herně. „Až na lehčí výpadek se mi dařilo, co jsem chtěl,“ popsal Berdych.

Alex de Minaur v prvním kole Australian Open.

De Minaur už letos zdolal Milose Raonice, v Brisbane došel do semifinále, v Sydney do finále. Australané vyhlíželi další drzé pokoření favorita. Berdych sice přišel o druhý set, ovšem zápas skončil přesvědčivým skóre 6:3, 3:6, 6:0, 6:1.

„Opravdu to bylo od začátku dobré. Jakmile mě tělo pustí, je herní projev o něčem jiném,“ těší Berdycha. „Samozřejmě to negarantuje, že rázem všechny vždycky porazím. Ale tenis na to mám. Pořád ještě je o co hrát. Dokážu být nebezpečný.“

De Minaura jeho aktuální popularita často zařazovala do televizního vysílání, což si Berdych nenechal ujít. „Stačí vidět třeba set a uděláte si obrázek. Ne že bychom jako fotbalisti seděli hodiny u videa, jde o specifické momenty, výtah z jeho hry,“ líčil.

Úvodní grandslam roku odstartoval a Berdych cítí, že tenis je zase krásnou zábavou. „Po US Open to nebylo moc hezké období,“ vybaví si předčasný konec loňské sezony. „Po tolika letech, když se v tom dokola pohybujete, chcete mít v první řadě radost. To vám dodává šťávu, abyste každý den vstali a šli makat. Zase mám zpátky chuť a jiskru.“

Nač to bude stačit, ukážou další dny. Ve druhém kole čeká Španěl García-López. Pak buď Del Potro, nebo supertalent Chačanov. Pak nejspíš vítěz Turnaje mistrů Goffin...

„Už jsem si zvykl, že nudní soupeři neexistují. Ti snad ani nikdy nebyli,“ usměje se jen Berdych. „Pro mě je důležité se tam dostat. Vyzkoušel jsem si to loni, kdy jsem měl ve třetím kole Federera, což nebyl zrovna soupeř na to, že jsem já byl šestý na světě. Ale pokud je člověk nachystaný a hraje dobře, je skoro jedno, s kým bude hrát.“