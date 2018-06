POHLED: Nad kariérou se smráká. A Berdych bude chybět čím dál víc

Sužován bolestmi zad se nejlepší český tenista odhlásil z Wimbledonu, místa dosud posledního velkého úspěchu své velké kariéry. Loni za semifinále dostal 720 bodů – pokud mu je nyní v žebříčku odečteme, dostane se na výhrůžnou pozici 63 (za Australana Millmana).

I když teoreticky může spadnout třeba „jen“ do páté či šesté desítky, pořád ho o dost mine klíčové číslo 32. Pozice, z níž se tenisté na grandslamech nasazují. A to už je zlé.

Berdychovo tělo, roky výkonné jako stroj, stávkuje. Na bolest zad nenachází řešení. Když na Roland Garros po vypadnutí v 1. kole zažil poprvé v životě antukovou sezonu bez jediné výhry (!), působil český dlouhán TB nejvíce ze všeho bezradně. Ve smyslu toho, že ač on a jeho tým dělají, co mohou, slunce dál nevychází. Operace? Ani to není řešení, říkal Berdych v Paříži. Že se věci nepohnuly, naznačuje jeho současný vzkaz fanouškům: „Učinil jsem těžké rozhodnutí a dalších několik týdnů dopřeju zádům potřebný odpočinek a léčbu.“

Od Roland Garros 2017 ho bedra omezují natolik, že někdejší pan Spolehlivý najednou kontinuálně ztrácí – a nedaří se s tím nic dělat. „Bohužel se věci nelepší. Všechny mé pokusy být připraven na trávu byly neúspěšné,“ přiznal na Instagramu. Na závěr dodal přání, že se vrátí „zdravější, silnější a lepší“.

I pokud by Berdych konečně – a budiž mu přáno – našel cestu k vykurýrování se, co ho vlastně čeká?

US Open startuje již za dva měsíce. Nenasazení tenisté zažívají na grandslamech šichtu od úvodních gamů. Ano, výjimky se dějí: na Australian Open letos prošli do semifinále dva nenasazení (Kyle Edmund, Čong Hjon), na Roland Garros jeden (Marco Cecchinato), pořád ale jde o nepravidelnosti – loni třeba takovýto případ nenastal ani jeden.

Šance nejlepšího Čecha 21. století na rozlučku v podobě vyhlíženého titulu se tak smrskávají vyloženě na přání. Mezitím má ve Wimbledonu hlavní fázi jistou jediný Čech Jiří Veselý, toho času bolestně z formy. „Starý dobrý“ Berdych chybí už teď. A bude chybět čím dál více.