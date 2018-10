Bankův plán pro Ledeckou: desítka pravidelně a útok na stupně vítězů

Jak byste zhodnotil léto?

Co se rychlostních tréninků týče, zvládli jsme toho dost a bylo to dobrý. Pozadu jsme akorát s obřím slalomem. Doufám, že se nám někde ještě podaří najít dobré místo pro trénink.

Co znamená, že rychlostní tréninky byly dobré?

Že jsme toho hodně najezdili, víc než jindy. Máme zhruba devatenáct dní tréninku, z toho sedmnáct rychlostních. Nemám to dopodrobna spočítané, ale je to určitě víc než loni. Původním plánem bylo rozjezdit se ve Švýcarsku, ale Ester onemocněla. Do tréninku naskočila až v Chile, kde jsem chtěl jezdit hodně obří slalomy, ale bylo tam málo sněhu, tak jsem se bál, že pak nebude sníh na sjezdy. Obřákový blok jsem tak přeložil na poslední týden, jenže to zase napadlo půl metru sněhu a obřák nešlo jezdit.

Na čem jste v rychlostních trénincích nejvíc pracovali?

Pořád na technice. Ester měla problém, že měla zadek moc nízko, což se snad podařilo zredukovat. Našli jsme taky nové hodně rychlé lyže, které snad ještě budeme moct porovnat s těmi olympijskými.

Česká sjezdařka Ester Ledecká odhalila svoji fotografii na zdi slávy v továrně výrobce lyží Atomic v rakouském Altenmarktu.

Ještě v něčem vidíte výrazný posun k lepšímu?

Trénovali jsme hodně skoky a zaměřili jsme se taky na starty, kde dost zaostávala. Jen na prvních třech vteřinách se jí povedlo stáhnout patnáct setin. I takové detaily pak rozhodují.

Co se dá na startech vylepšit?

Technika bruslení nebo intenzita odpichování hůlkami.

Před pár týdny Ledecká přiznala, že se v ní probouzí rozumná Ester. Že už si v tréninku tolik nepřidává. Je to pravda?

Jak byla v srpnu nemocná, měla strach, aby to nepřehnala. Tak byla ze tří týdnů tak tři dny rozumná (smích). Ale i to je o dost víc. Sama si řekla, že je i konec tréninku, což se nestává. S Ondrou (bratrem Bankem, rovněž trenérem) do ní hustíme, že potřebuje odpočívat a Ondra u ní má velkou autoritu. Když jsme na ni dva, je to lepší.

Během přípravy v Chile opakovaně patřila k nejrychlejším.

Byla rychlá. Jezdili jsme s Rakušankami, byla tam i Lindsey Vonnová a Ester byla v podstatě skoro pořád nejrychlejší. V prvních trénincích dostávaly Rakušanky hodně, Ester jim dávala takzvaně na pr..., pak ale začaly mazat závodní vosky a oblékat závodní kombinézy, tak už ten rozdíl nebyl takový.

Česká lyžařka Ester Ledecká v cíli sjezdu v Äre.

Co to znamená pro sezonu?

Že je možné je porážet, ale jestli to prodá v závodech, to je druhá věc. Ona v Chile vyhrávala vždycky, ale v závodech ji pak porážely.

S jakými ambicemi tedy do sezony vstupujete?

Když bude všechno ok, měla by v rychlostních disciplínách v každém závodě atakovat nejlepší desítku. To by mělo být reálné. Pokud pojede dost závodů, mohla by z toho být i nějaká bedna. Neříkám, že bude vyhrávat každý závod, ale jednou za sezonu se to může povést.

Sezonu začnete v kanadském Lake Louise?

Přesně tak, pak pojedeme na devadesát procent do Svatého Mořice a nejspíš vynecháme Val d´Isere. Otestujeme formu na snowboardu a další program se bude ladit podle výsledků.