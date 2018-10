Radost házenkáře Babáka, vítězí i po návratu mezi elitu

Jeho Bergischer HC, klub reprezentující města Solingen a Wuppertal, totiž tehdy jako nováček mezi německou elitou šel od jedné porážky ke druhé. Na konci toho byl sestup, po němž následovala sezona, která Bergischeru přinesla jasný postup.

Druhý Babákův vstup do vyhlášené soutěže je ale už zcela jiný. Bergischer sice poslední zápas před současnou reprezentační pauzou v Melsungenu prohrál, přesto jičínský odchovanec, jenž před pěti lety klubu výrazně pomohl k historicky prvnímu a jedinému českému titulu, přijel na začátek kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v mnohem lepší náladě. Vždyť je hráčem aktuálně pátého týmu nejlepší ligy světa.

„Tohle nikdo z nás nečekal,“ netají česká reprezentační spojka, se sedmi góly nejlepší střelec českého týmu v zápase s Finskem, v němž česká reprezentace výhrou 31:27 úspěšně vstoupila do evropské kvalifikace. Dnes na Babáka a jeho reprezentační spoluhráče čeká druhý zápas, k němuž nastoupí v Tuzle proti Bosně a Hercegovině.

Jak si letos užíváte tak podařený začátek, kterým jste navázali na loňskou krasojízdu druhou bundesligou?

Tohle je trochu o něčem jiném než v minulé sezoně. Tam jsme od začátku soutěž vedli a některé výhry pak už byly tak trochu až z povinnosti. Tady se nám podařilo zabodovat hned na začátku a strašně nám to pomohlo. Najednou je vidět, jak stoupá chuť, jak jdou překonat těžkosti, když něco bolí. A také stoupá sebedůvěra. I když jsme teď s Melsungenem prohráli, tak si můžeme věřit na každého.

Po zkušenosti před dvěma lety, kdy jste byli také jako nováček, je to asi příjemná změna. Klub zřejmě nechce opakovat to, co se tehdy stalo...

Přesně tak, prvotní bylo, abychom neměli starosti se záchranou. To už teď padlo, víme, že už jsme asi zachránění. Už teď máme 14 bodů a loni se zachránil tým, který měl jen o jeden víc.

Změnily se po takovém vstupu do soutěže plány klubového vedení?

Zatím se nic takového neřeší. Jsme teprve na začátku, stát se ještě může spousta věcí. Na druhé straně je to rozjeté tak dobře, že by byla škoda to pokazit. Ale i tak, všechno co bude od desátého dvanáctého místa nahoru, beru.

Co se změnilo oproti předminulé sezoně, v níž jste rovněž jako nováček hned sestoupili?

Vedení klubu přivedlo dva tři nové hráče, kteří naši hru pozvedli, máme přece jen silnější tým než tehdy. Navíc před dvěma lety jsme měli i smůlu, měli jsme hodně zraněných, tam se to špatně sešlo. Vždyť já jsem na podzim zůstal jako jediná zdravá spojka. Výsledkem bylo, že jsme až do Vánoc prakticky nic nevyhráli.

V závěru jste ale po záchraně sahali, utekla vám jen těsně.

Finiš byl dobrý, nakonec jsme sestoupili jen kvůli horšímu skóre. Bohužel jsme začali vyhrávat pozdě.

Ve středu jste úspěšně vstoupili do kvalifikace o mistrovství Evropy. Co jste duelu s Finskem říkal?

Že výhra je to jediné pozitivní, co se o něm dá říct. Pravdou sice je, že Finové hrají takovou netypickou házenou, hodně vyčkávají, ale to nás neomlouvá, mělo to z naší strany být lepší.

Vy ale můžete být spokojen s tím, že jste vstřelil sedm branek, nikdo jiný z českého družstva jich víc nedal.

To je sice pravda, ale na druhé straně jsem toho hodně vyházel a pokazil. Takže z toho mám takový rozporuplný pocit.

Už dnes hrajete v Tuzle s týmem Bosny a Hercegoviny. Co vás tam čeká?

Něco úplně odlišného než v zápase s Finskem. Hlavně určitě vypjatý zápas v dusném prostředí. Máme s tím své zkušenosti z minulých kvalifikací, kdy jsme hráli s Makedonií, tady to asi bude hodně podobné.

Jak se na to dá připravit?

Přistupovat ke všemu s čistou a chladnou hlavou. Pokud to dokážeme, věřím, že máme na to tam vyhrát. A pokud se to povede, šance na postup už bude dost vysoká.