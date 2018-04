Jeden z nejstarších rekordů v ohrožení? Koulařský obr se mu přibližuje

Tom Walsh o lásce k svému sportu

Šestadvacetiletý koulař se pro oficiální web mezinárodní atletické federace IAAF rozpovídal i o životním stylu, který je s jeho atletickou kariérou spojený. „Rád cestuji po světě. Koule mi poskytuje určitou svobodu, že si sám řídím svůj rozvrh a jsem zodpovědný za to, co do toho dám. A jako atlet žijící na Novém Zélandu si užívám léto dvakrát za rok, na jižní a na severní polokouli. To není tak špatný život," řekl.

Rád také usvědčuje z omylu lidi, kteří pochybovali o jeho talentu. „Když mi bylo osmnáct, jeden trenér mi řekl, že nikdy nebudu házet daleko, protože nejsem dost velký a silný. Vždycky jsem chtěl dokazovat lidem, že se spletli," poznamenal.

(dam, ČTK)