Majitel klubů NBA a NFL z New Orleans Benson zemřel. Bylo mu 90 let

Benson si mezi fanoušky vysloužil velké uznání za to, jak sport a profesionální týmy v rodném městě podporoval. Saints koupil v roce 1985 a uchránil trápící se klub od stěhování na Floridu. V roce 2009 s ním slavil zisk Super Bowlu.

V roce 2012 přidal do svého portfolia i basketbalový klub, který v té době působil pod názvem New Orleans Hornets. Hornets přesídlili do New Orleans v roce 2002 z Charlotte.

Po hurikánu Katrina našel klub v letech 2005 až 2007 dočasně azyl v Oklahomě. Ekonomicky se ale týmu nedařilo a v roce 2010 koupilo zadlužený klub od jeho zakladatele George Shinna vedení NBA. Benson za něj podle odhadů zaplatil 338 milionů dolarů.