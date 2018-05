Titkov se rozloučí se Zubřím. Chce odejít s bronzem na krku

Před třemi lety zamířil k házenkářům Zubří z Brna ověnčený extraligovým bronzem. Teď může trenér Andrej Titkov kruh uzavřít.

Dnešní rozhodující zápas série o třetí místo proti Lovosicím bude jeho zuberskou derniérou, v pátek má podepsat nový jednoletý kontrakt v Brně.

„Končí hodně lidí. Chtějí se rozloučit na úrovni a důstojně,“ pronesl Titkov, který opustí Zubří po třech sezonách.

Zubří hostí federální pohár dorostenců Dnešní duel o třetí místo extraligy mužů nebude poslední akcí sezony v zuberské Robe Aréně. Zmodernizovaná hala bude od pátku do neděle hostit Česko-Slovenský pohár nejlepších dorosteneckých týmů bývalých federálních partnerů. V kategorii mladších dorostenců se turnaje zúčastní Nové Veselí, Dukla Praha, Prešov a Topoľčany. Kategorii starších dorostenců obsadí Zubří, Nové Veselí, Prešov a Topoľčany. V pátek se začíná od 13 hodin, v sobotu od 11 hodin a v neděli od 9 hodin, hraje se každý s každým 2x 30 minut.

Poslední zápas v týmu HC Robe odehrají také Jakub Douda (Plzeň) a Matěj Klíma (Dukla Praha).

„Každý si pamatuje poslední utkání. Když ho vyhrajeme, budou na nás fanoušci vzpomínat v dobrém,“ ví Titkov, který by si přál plný dům. „Ale buďme realisté. Není to série o titul, hraje se ve středu.“

Navíc už v pět hodin odpoledne. V Zubří se přitom chodí na extraligovou házenou už léta od 18 hodin.

Sentiment dnes v podvečer od Titkova nečekejte. Se Zubřím, kde slavil jako hráč extraligový titul, se nerozchází v nejlepším. Smlouvu měl ještě na příští sezonu, po vzájemné dohodě ji ale obě strany rozvázaly ještě před vyvrcholením základní části.

„Lítost necítím. Soustředím se jenom na hru, abychom vyhráli,“ prohlásil rodák z ruského Krasnodaru. S bronzem na krku by se mu ale odcházelo snáze.

Před rokem dovedl Zubří po pěti letech k extraligové medaili, letošního kovu by si však cenil více. „Loni jsme měli kvalitnější a zkušenější kádr,“ zmínil ztráty řady opor.

POKYNY OD TRENÉRA. Andrej Titkov stojí mezi házenkáři Zubří a udílí jim pokyny.

K těm je v play off potřeba připočíst množství zraněných hráčů. Zubří tak dohrává sezonu s kupou zelenáčů, kteří ji začali v dorostenecké kategorii.

„Smekám před nimi klobouk. Je to zlatá generace. Jsou vyspělí po všech stránkách. Můžete se s nimi bavit o spoustě věcí, nejen o házené,“ podotkl Titkov. Cení si, že jim nechybí zdravé sebevědomí. „Když přišli, nesedli si do rohu a mlčeli. Hned se zapojili do dění, neschovávají se za staršími.“

Logicky jim však chybí zkušenosti, což se podle Titkova projevilo nejvíce v semifinálové sérii proti Plzni, kterou Zubří prohrálo 1:3 na zápasy. „Neví, jak si mají rozložit síly. Dali do toho všechno a pak jim scházely v prvních dvou domácích zápasech o třetí místo,“ všiml si Titkov.

Nerozhodný stav vydřel jeho celek v sedmimetrovém rozstřelu, o týden později na severu Čech už házenkáři Zubří dominovali. Třetí duel ztratili smolně v prodloužení, ale ve čtvrtém Lovce uštvali 30:20.

„Sám jsem zvědavý, jaký dopad to bude mít. Čuchli jsme si k vítězství, sebevědomí narostlo. Hlavně jsme si dokázali, že je můžeme porazit,“ těší Titkova.

Nejen proto se kouč Zubří nezříká role favorita. Domácí budou sázet na lepší kondici, v posledním zápase vypadali čerstvěji.

„Máme širší kádr než Lovosice, které kladou velkou fyzickou zátěž na své lídry. Ti nejsou navíc nejmladší,“ porovnává Titkov.

Jasno bude nejpozději kolem sedmé večer. Zubří už sice neporazí Lovosice 3:0 na zápasy jako loni, bronz ale může pořád získat.