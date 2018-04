Zlomil si krční obratel. Pak triatlonista po urputné léčbě doběhl maraton

Už pouze ladil formu na blížící se mistrovství světa v Ironmanu. Seznamoval se s tratí, zvykal si na specifické havajské podmínky. Jenže dva dny před startem Tima Dona srazil u čerpací stanice kamion.

„Jel jsem na cyklostezce a on se řítil přímo na mě. Probral jsem se až po 20 minutách. Uslyšel jsem neustálé opakování: Hlavně se nehýbej!“ vzpomínal 40letý Don pro The New York Times.



Následky hrůzostrašné nehody byly obrovské: mohutné odřeniny po celém těle, rozdrcené pravé rameno a především zlomený druhý krční obratel. Úraz, kterému se přezdívá katovská zlomenina.

Triatlonista Tim Don s halo vestou po vážném úrazu krční páteře:

„Tehdy jsem hlavně přemýšlel o tom, že nebudu schopný plavat. Křičel jsem, že chci opět závodit,“ vzpomínal Don.



Právě zlomenina druhého krčního obratle je nejčastější příčinou při sebevraždách oběšením. Jen díky okamžité zdravotní pomoci a notné dávce štěstí Don přežil. A navíc, po přesunu do nemocnice v americkém Coloradu už přemýšlel o dalších závodech.

Naopak doktoři dumali nad nejvhodnějším způsobem léčby.

Fixace krku pomocí zpevněného límce by sice dovolila kostem zotavovat se samovolně, ale kvůli závažnosti zlomeniny to nebylo možné.

Chirurgický zákrok sliboval rychlé zotavení, ale s největší pravděpodobností by omezil pohyb krku a ukončil sportovní kariéru.

Třetí varianta s halo vestou byla tou nejpříhodnější. A také nejbolestivější. „Je to nejlepší možnost kompletní rekonvalescence bez limitů v dlouhých bězích,“ vysvětlovali doktoři. „Navrtáme do lebky titanové šrouby, dva zepředu a dva vzadu. Budete to nosit tři měsíce, je to utrpení, ale funguje,“ uslyšel Don.

Syn Philipa Dona, bývalého šéfa rozhodčích fotbalové Premier League, se ale nevzdával. Dlouhé tři týdny pouze seděl na židli v rohu obývacího pokoje, téměř nespal, obrovské bolesti ho nutily zvracet. Světový rekordman v Ironmanu musel vyhledat i pomoc psychologa.

„Mám štěstí, že jsem naživu a vůbec mohu chodit,“ řekl Don.



Po šesti měsících a pěti dnech od svého znovunarození se v pondělí postavil na start jednoho z nejslavnějších maratonů v Bostonu. „Poběžím na čas 2 hodiny a 50 minut,“ plánoval.

V sychravém počasí do cíle nakonec doběhl v čase 2:49,42 hodiny. Velmi podobný výkon předvedl loni v květnu v rámci závodu Ironmanu, když stanovil v této extrémní disciplíně světový rekord: porci 3,86 kilometrů plavání, 180,25 kilometrů na kole a 42,2 kilometrů běhu zvládl za 7 hodin 40 minut a 23 sekund.



„Doufám, že v červenci se kvalifikuji na Ironmana v Hamburku nebo Curychu,“ řekl.

Po tom, co Tim Don prožil v posledních šesti měsících, působí jeho slova až neuvěřitelně.