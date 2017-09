Sejdeme se u Michaela Jordana aneb jak fanoušci hledají ducha

Cesta není nijak pěkná ani příjemná - na rozdíl od středu města, který má podobu menšího a o něco poklidnějšího bratra New Yorku.

Z metra vystoupíte na zastávce Illinois Medical District přímo uprostřed městského obchvatu a při výletu k hale musíte nejprve dojít na most vedoucí právě přes dvě čtyřproudé silnice. Že se blížíte k něčemu významnému, napoví jen větší počet turistů vystupujících na této zastávce, přestože je umístěna daleko od ostatních důvodů k návštěvě Chicaga.

Kráčíte necelých pět minut po South Damen Avenue a už ji vidíte. Typická americká hala s velkým parkovištěm okolo, která byla otevřena v létě 1994. Od té doby v ní sídlí basketbaloví Bulls, hokejoví Blackhawks se přistěhovali o rok později.

Před 22 lety tu Čech poprvé vstoupil na palubovku NBA. To když Jiří Zídek oblékl dres Charlotte Hornets ke svému debutu.

Kroky skupinek fanoušků vedou pokaždé stejně. Dojdou před hlavní vchod a očima hledají slavnou skulpturu manželů Amranyových, které se říká The Spirit nebo také Michael Jordan´s Spirit.

V roce 1994 ji u příležitosti Jordanova prvního ukončení kariéry postavili před východním vchodem do haly. Socha však nikde není vidět.

Návštěvníci si vyměňují překvapivé pohledy a vydávají se na procházku kolem budovy. Po deseti minutách zase stojí na stejném místě a sochu stále neviděli.

Zoufalé pohledy nakonec míří k hlídači parkoviště u haly, který znuděně sedí za monitorem počítače a občas vrhne pohled na zmatené turisty s foťáky.

„Je tu někde socha MJ,“ ptají se fanoušci s nadějí v očích.

„Musíte jít dovnitř do haly,“ otráveně odpovídá hlídač na otázku, kterou zjevně zodpovídá denně několikrát. Ani nezvedne zrak od monitoru.

Bereme za dveře, tyhle jediné jsou z celé haly otevřené. Je nutné projít bezpečnostním rámem a kontrolou příručních zavazadel, ale natěšení fanoušci už ví, že jsou na stopě.

„Sledoval jsem vás, jak chodíte kolem haly, a čekal, jestli zkusíte jít dovnitř,“ říká hlasitě usměvavý člen ochranky, který kontroluje obrazovku rentgenu zavazadel.

„Od té doby, co tu v březnu otevřeli tohle nové atrium, stává se nám několikrát denně, že sem fanoušci nemůžou trefit,“ pokračuje.

To už však všichni pozorují to, proč sem přišli. Více než pětimetrová socha Jordana s roztaženýma nohama při jeho ikonické smeči. Takhle se proslavil. Takhle vypadá i jeho obchodní značka známá po celém světě.

Popis pod Jordanovým jménem a výčtem kariérních úspěchů zní jednoznačně: „The best there ever was, the best there ever will be.“ (Nejlepší, který byl. Nejlepší, který bude.)

Odhalování sochy Michaela Jordana v roce 1994:

Vedení Bulls se před dvěma lety rozhodlo, že chce sochu přístupnou veřejnosti dvanáct měsíců v roce dostat do komfortního prostředí.

„Mnohokrát jsem v lednu v únoru viděl lidi venku před arénou, jak se promrzlí fotí se sochou svého nejoblíbenějšího hráče. Rozhodli jsme se postavit u východního vchodu atrium s novým místem pro prodej vstupenek a obchodem pro fanoušky. Socha se ani nepohnula, ale okolo ní jsme prostě vybudovali atrium. Denně sem dorazí stovky lidí a tohle je pro ně výrazně pohodlnější,“ říká Michael Reinsdorf, prezident Bulls.

Místní o zastřešené soše vědí, ale jinak se informace moc nerozšířila a třeba i na oficiálních stránkách Bulls je o tom jen malá zmínka.

Když fandové spokojení s desítkami snímků se svým zvěčněným idolem odcházejí, slyší ještě zezadu hlas člena ochranky.

„Až uvidíte další fandy jít od metra, rovnou je pošlete dovnitř,“ loučí se s návštěvníky.