Americký golfista DeChambeau ovládl v Paramusu turnaj PGA Tour

Golf

Zvětšit fotografii Bryson DeChambeau s trofejí pro vítěze. | foto: AP

dnes 7:30

Americký golfista Bryson DeChambeau vyhrál turnaj The Northern Trust v Paramusu, získal třetí titul na PGA Tour a řekl si o kartu do týmu USA pro Ryder Cup. Čtyřiadvacetiletý hráč se navíc dostal do vedení v pořadí FedEx Cupu, jehož celkový vítěz získá prémii deset miliónů dolarů.

První turnaj play off FedEx Cupu ovládl DeChambeau suverénně. Po čtyřech kolech měl skóre -18 a o čtyři rány porazil krajana Tonyho Finaua. DeChambeau za sebou nechal silné konkurenty, například letos dvojnásobný major šampion Brooks Koepka z USA obsadil dělené osmé místo s odstupem sedmi ran. „Je skvělé, že jsem dokázal udržet náskok celé finálové kolo a kontroloval emoce,“ pochvaloval si nově dvanáctý hráč světa, jenž už před finále vedl o čtyři rány. „Vydržím-li hrát stejně dobře a vyrovnaně i dál, můžou se dít velké věci,“ doplnil hráč, který má nezvykle všechny hole stejně dlouhé a drží je v dlaních. Pokud vítěz Memorial Tournament z letošního června naplní svá slova, má velkou šanci poprvé si zahrát Ryder Cup. Americký kapitán Jim Furyk bude vybírat pro duel s Evropou čtyři hráče na volnou kartu a DeChambeau je horkým kandidátem. „Jediné, co pro to můžu udělat, je dál hrát na jedničku,“ prohlásil DeChambeau. „Jeho srdce hoří pro golf, je zapálený, hodně inteligentní a hře se plně oddává. Především se pořád se snaží zlepšit,“ složil DeChambeauovi poklonu hvězdný Tiger Woods. Ten sice v sobotu zahrál letos poprvé kolo bez bogey, ale jinak se trápil na greenech a se skóre -4 skončil na děleném čtyřicátém místě. Příští týden v Nortonu se představí už jen nejlepší stovka hráčů pořadí FedEx Cupu, následně v Newtown Square už jen sedmdesátka a tradiční finále v Atlantě od 20. do 23. září je vyhrazeno pouze pro třicet nejlepších golfistů sezony. Golfový turnaj The Northern Trust série PGA Tour v Parasmusu Par 71, dotace 9 milionu dolarů): 1. DeChambeau 266 (68+66+63+69), 2. Finau 270 (69+67+66+68), 3. Horschel (všichni USA) 271 (69+69+65+68) a Smith (Austr.) 271 (69+68+65+69), 5. Palmer 272 (68+67+72+65), Wise 272 (70+68+67+67) a Scott (Austr.) 272 (69+64+70+69), 8. Thomas 273 (69+67+69+68), Koepka 273 (67+65+72+69) a Cantlay (všichni USA) 273 (69+67+68+69).