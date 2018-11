Woods vs. Mickelson a devět milionů dolarů na stole. The Match

Oba Američané jako magnet přitahují úspěchy, sponzory i diváky. Dohromady vyhráli 19 majorů, na konta jim přiteklo 2,5 miliardy dolarů. Jsou tvářemi značek jako Rolex, Bridgestone nebo Monster Energy. Mají desítky milionů příznivců.

Jako McGregor vs. Mayweather

Přesto není „The Match“ ryzím sportovním svátkem. Exhibice, kterou lze sledovat v televizi jedině za poplatek ve výši 19,99 dolaru, budí rozporuplné reakce. Stačí listovat světovými periodiky a číst titulky břitkých komentářů:

„Půjde spíše o hamižnost než o golf.“

„Ten souboj je jen o shrábnutí peněz.“

„Golf s příchutí bezostyšného honu za výdělkem.“

Stejným tónem se loni mluvilo o jiném klání dvou sportovních celebrit – boxu mezi Connorem McGregorem a Floydem Mayweatherem. O co v tehdejší show mezi irským zápasníkem a americkým boxerem šlo, připomínal i zelený pás pro vítěze s nápisem „Money Belt“.

Kvůli podobné motivaci jsou kritizováni Woods a Mickelson. Příval nelichotivých slov patrně jen umocnili fotografiemi, na nichž pózují s devíti miliony dolarů. Ty dnes shrábne vítěz hry vypsané na 18 jamek.

Mimochodem, paralel by se našlo vícero. Nakonec i desetikolová strkanice mezi McGregorem a Mayweatherem se vysílala za poplatek. Mnohým fanouškům se to sice nelíbilo, nicméně platit za přenos z boxu je už poměrně běžné. Zato Woods s Mickelsonem kopli do vosího hnízda, když zavedli do golfového světa nepopulární novinku.

Výtky, které „The Match“ provází, se netýkají jen očividné snahy o finanční profit. Současné golfové špičky postrádají sportovní přínos. Myslí si, že na konfrontaci obou legend už je zkrátka pozdě. „Kdyby tu akci uspořádali před patnácti lety, bylo by to skvělé. Trošku to prošvihli,“ tvrdí severoirský hráč Rory McIlroy, sedmý na světě.

Dívat se na „The Match“ nebude, byť mu Mickelson při nedávném obědě nabídl 25 dolarů, aby si přenos zaplatil. Zájem nejeví ani světová čtyřka Justin Thomas. Co na tom, že je to Woodsův a Mickelsonův spoluhráč z Ryder Cupu.

To, že chvíle největší slávy už mají Woods s Mickelsonem za sebou, glosuje i jeden z vtipálků na Twitteru: „Cena za televizní přenos je 19,99 dolarů, což je letopočet, kdy se měl „The Match“ odehrát.“

Zní to příkře, jako by všichni zapomínali, že právě letos Woods předvedl fantastický comeback korunovaný vítězstvím na Tour Championship.

Cestou na green 18. jamky ho následovaly zástupy diváků, hotové procesí. Dlouhé čekání na další titul z PGA Tour navíc v roce 2018 ukončil i Mickelson.

Sázka o 200 tisíc dolarů

Aktéři mače se na tiskové konferenci pokoušeli podobně jako boxeři jeden druhého provokovat, ale nakonec došlo jen na sázku 200 tisíc dolarů o birdie na první jamce. Naopak si vyměňovali komplimenty.

„Patří k nejlepším hráčům, co kdy vzali hůl do ruky,“ smekl Woods. Mickelson zdvořilost ihned opětoval: „Je nejlepším golfistou všech dob.“

Phil Mickelson

Párkrát se sice o jízlivou poznámku pokusili, jinak se ale hlavně usmívali. Zase se ukázalo, že jsou rivalové bez rivality. Snad až na kratičké časové období nikdy nebyli nesmiřitelnými soky. Woodse motivovaly historické milníky stanovené Jackem Nicklausem a ne soupeření s oblíbeným levákem s nikterak atletickou postavou.

Ti, co zaplatí oněch dvacet dolarů, mohou doufat, že jim chybějící náboj nahradí alespoň snímky z dronů, spousta sázek či zachycené konverzace. Oba hráči budou hrát s mikrofony. Chtějí „The Match“ dodat až na stůl amerických domácností. Otázkou je, zda předčí o den dříve podávaného krocana.