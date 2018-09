Ze školy za stříbrnou obhajobou. Fišerová: Snažím se mít čistou hlavu

V brazilském Riu se tak může plně soustředit na obhajobu světového stříbra, světový šampionát začíná 25. září.

Jak těžké bylo připravovat se na zkoušky v průběhu nabité sezony?

Měla jsem vždycky čtrnáct dní čas před Světovými poháry v Tacenu a v Seu. Mezi tréninky je spoustu času. Oba pobyty jsem navíc bydlela s Kačkou Kudějovou a ta se taky učila, takže jsme se podporovaly. Jsem ráda, že to mám za sebou.

Co že jste měla zkoušku až tak pozdě?

Já ji totiž neudělala na začátku zkouškového. Myslela jsem si tehdy, že půjdu jen na písemný test, ale pan docent si mě vzal rovnou i na ústní, na což jsem nebyla připravená. Další termín jsme pak našli až teď.

Pomůže vám, že na školu už nemusíte myslet a můžete se soustředit jen na závodění?

Já na to ani při minulých závodech nějak nemyslela. Snažím v tu chvíli soustředit na jiné věci, ne na školu.

V celkovém hodnocení Světového poháru jste skončila čtvrtá. Berete to pořád jako úspěch?

Ta sezona byla úspěšná. Minulý rok jsem zajela spoustu cenných medailí, letos jsem na mistrovství Evropy vypadla už v semifinále, což mé psychice nepomohlo. Ale hned první svěťák jsem byla druhá, stříbro jsem získala i na evropském šampionátu do 23 let. Ta minulá sezona samozřejmě byla mnohem lepší, ale tahle taky není špatná. A hlavně, mistrovství světa je pořád před námi, takže uvidíme.

ČESKÉ MEDAILOVÉ TRIO. Zleva mistr světa Ondřej Tunka a dva vicemistři - kanoistka Tereza Fišerová a kajakář Vít Přindiš loni v Pau.

Do Brazílie letíte obhajovat světové stříbro.

Trochu to vnímám, něco to ve mně zanechává, ale snažím se si to nepřipouštět. Když odletím s čistou hlavou, zajedu mnohem lépe, než kdybych si říkala, že když jsem minule měla stříbro, bylo by dobré mít teď zlato, nebo bronz. Cílem je vyjet si finále a tu poslední jízdu si užít.

Světový pohár suverénně vyhrála Jessica Foxová, která neprohrála ani jeden závod. Je vůbec k poražení?

V technice je trochu úplně jinde. (smích) Zvládá to technicky, hlavou, kondičně. Spousta lidí si na ni brousí zuby, chce ji porazit. Ale kdybych srovnala svou fakt dobrou jízdu a její fakt dobrou jízdu, ona ji má mnohem lepší, neměla bych šanci. Ale třeba Mallory Franklinová jezdí skvěle, jen občas udělá malou chybičku, která ji odsune za ni.

Kromě obhajoby stříbra vás čeká také mix s Jakubem Jáněm, se kterým jste vyhráli Světový pohár.

A na minulém mistrovství světa v Pau jsme dostali 50sekundovou penalizaci. (pousměje se) Jsem ráda, že na mistrovství světa ta disciplína je, podle mě má budoucnost. Debly byly vždycky atraktivní a když je to teď holka s klukem, je to možná ještě atraktivnější.

Jaká je v této kategorii konkurence?

Roste každým závodem. Na začátku jsme věděli, že když zajedeme dobrou jízdu, na medaili to bude stačit. Teď už si tak stoprocentně jistí být nemůžeme. Samozřejmě bude trvat, než se ta kategorie definitivně uchytí, ale jsme rádi, že ji pomáháme rozjet.

V cíli musíte prožívat úplně jiné emoce, než když závodíte sama, je to tak?

Určitě. Teď jsme po první jízdě nedojeli do jedné protivody, tak v cíli padly emoce. Mě to trochu rozhodilo, protože jsem na to nebyla zvyklá. Když dojedu sama do cíle, nikdo mi neříká, co jsem pokazila. Teď když za mnou někdo je a ptá se mě, proč jsem něco neudělala, je těžké ze sebe něco vymámit.

Jindy ale zase máte oba radost, ne?

Když zajedeme dobrou jízdu, oba si plácneme. Ale já už moc nevím, co je dobrá jízda. Nebo vím to, ale to měřítko mám někde jinde. Kuba jezdil na deblu spoustu let, je zvyklý na svého parťáka a já ještě nejsem schopná udělat to, co on. Kuba je puntičkář a chce, aby to dobře vypadalo, abychom neměli medaili za nic. Proto mě tak trochu cepuje a já jsem za to ráda, je to správný přístup.

Kolik času věnujete společnému tréninku?

Moc ho není, před závody Světového poháru se svezeme tak dvakrát, třikrát. Před mistrovstvím světa bohužel taky moc tréninků nebude, z čehož jsme oba docela smutní. V Tacenu jsme se totiž převrátili a Kuba si natrhl úpon v ruce. Chvíli jsme vůbec nevěděli, jestli budeme v Riu startovat, nebo ne. Nakonec bychom měli, Kuba přiletí 20. září, tak budeme mít jen dva tréninky, abychom si to sjeli.

Pomáhá vám něčím soutěžení v deblu, když pak sednete do kanoe sama?

Je to asi jiné. Největší výhoda je v tom, že si trať před svým nedělním závodem projedu ještě v deblu. Ale spousta holek, třeba Jessica Foxová nebo Mallory Franklinová, zase kromě kanoe jezdí i na kajaku, takže mají tu samou výhodu.