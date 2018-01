Mostečanky věří: Doma už všechny porazíme. I rvavé a nečestné Rumunky

Předtím Černí andělé o gól rupli na půdě švédského Höörsu (27:28), v obou zápasech přitom ve finiši vedli o dva góly.

Larvik vyhrál i Ligu mistrů. Berete bod, nebo je málo?

Pocity jsou smíšené. Je to Larvik, tak bychom se z toho měly těšit, ale z remízy se nikdy netěšíme. I když se nám asi povedla senzace.

Ještě chvíli před koncem jste vedly o dva góly.

Byly jsme blízko, ale v házené jsou dvě minuty do konce ještě plný zápas. Za tu dobu můžete dát klidně ještě tři čtyři góly, opravdu se musí hrát do posledních vteřin a nám se to nepovedlo.

Co vám ukázaly první dva zápasy skupinové fáze Poháru EHF?

Že jsme na tom dobře. Jsme schopné se poměřovat s Evropou, což je paráda. My na to hráčky máme, máme krásné zastoupení mezi spojkami, máme i křídla. Děláme hezkou reklamu Mostu. S tím jsme do toho ostatně šly, že jsme konkurenceschopné. Je to o práci celého vedení, pracuje se tady od školek. Jednou to tu bude to mít velkou tradici.

Hrajete interligu, domácí pohár, evropský pohár. Jak zvládáte tak náročný program?

Už není prostor na trénování, spíš je to o regeneraci a přípravě na jednotlivá utkání. Třeba na ligové zápasy s relativně slabšími týmy se hrozně špatně motivuje a hecuje. Nechci to snižovat, ale když se máte motivovat na středeční zápas s ligovým týmem, je to o hodně těžší. Konfrontace s jinými týmy v Poháru EHF je pro nás velké oživení a odměna od majitele za to, že v interlize hrajeme o první příčky.

Se Slavií jste prohrály 26:27, přitom jindy by šlo o zápas jara.

Pro nás to nemělo takovou prioritu. Oddechovaly nám některé klíčové hráčky. Soustředíme se na Evropu. I vedení souhlasí, v jakém duchu hrajeme středeční zápasy.

Cítíte tedy únavu?

Překvapilo mě, že se Švédkami jsme mohly, teď taky. Uvidíme, co to s námi udělá, až to bude třeba počtvrté, co budeme hrát systémem středa-neděle. Ale myslím, že fyzicky se na hřišti neztrácíme.

V neděli vás čeká rumunský tým Zalau. Můžete uspět?

Rumunky jsou rvavé, takové až nečestné na hřišti. Ale když jsme remizovaly s Larvikem, nebude problém s Rumunkami (smích). Doma nedáme výhru už nikomu. Larvikem to skončilo, všechno už vyhrajeme.