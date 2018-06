Mostecké křídlo Chmelařová: Končím, je mi asi 135 let. A chci tři holky

Už jste těhotná?

Jen potenciálně těhotná. Plánuju to. Chtěla bych tři holky, tak snad se to povede.

Rovnou tři?

Nikdy nemám malé cíle. (smích) Určitě je nedám na házenou, to je tvrdý sport. Ale tři hodné holky, co si rády kreslí, to bych ráda.

Návrat k házené nehrozí?

Vůbec. Je mi už asi 135 let, to už nejde vracet se k házené.

Bude vám chybět?

Je to něco, co jsem dělala od 5. třídy, čím jsem trávila každé odpoledne. V Mostě jsem si s holkama neskutečně sedla, byla tady skvělá parta, skvělý kolektiv. Tohle se nejhůř opouští. I hala, fanoušci. Opouštíte strašně hezké věci, jdete do neznáma. Budu chodit běhat, to je trošičku něco jiného. Jiný život, než jsem byla doteď zvyklá.

V týmu dostávaly šanci i dorostenky. Byla jste jako jejich máma?

Je tam rozdíl i 15 let. Měly by hrát mladé, v Mostě jsou fantastické. Jak říká majitel, tady se vychovávají světové hráčky, tak proč by jim měla zabírat místo nějaká stará. Mě sem brali i na tmelení kolektivu. Hrát mají mladé, budu jim fandit.

A co budete dělat vy?

Zůstanu doma v Praze, musím pracovat, budu cestovat, sem tam kino, sem tam zaběhat, s kamarádkami na víno. Mám slíbeno, že s Mostem budu ještě jezdit na venkovní zápasy jako motivátor do autobusu, taková stevardka. Podívám se i na Moravu. Budu jen rekreační sportovec, protože už mi nedrží zdraví, mám toho dost. Koupila jsem si kolo, budu na něm jezdit do práce, s přítelem plavat, chodit po horách. Na to nebyl prostor.

Co vás živí?

Dělám vedoucí vychovatelku v domově mládeže, máme 200 dětí a 20 zaměstnanců, to se musí koordinovat. Jsou tam kluci z fotbalové Sparty. Mám blízko ke sportu, můžu jim něco dát, usměrňovat je. Sportovci jsou divočejší, ale je jedno, jestli to jsou fotbalisté nebo naše mladé házenkářky. Malí sparťané jsou cílevědomí, pokorní, to mě překvapilo.

Loučíte se českým i česko-slovenským titulem a ziskem poháru.

Fantastické. Zúročuje se dlouhodobá práce Mostu, od mládeže přes výběr hráček až po sestavení týmu i kolektivu, aby si hráčky seděly. Je strašně moc elementů, které vytváří ten úspěch, pracuje na něm spousta lidí. Český titul mám s Veselím a s Mostem, se Slavií žádný. Dobře jsem věděla, co dělám, když jsem před třemi lety ze Slavie do Mostu přešla.