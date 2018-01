Praha může na tenisový Turnaj mistryň zapomenout, přednost má Šen-čen

V Šen-čenu by měl mít Turnaj mistryň v roce 2019 rekordní dotací 14 milionů dolarů, dvojnásobnou než nyní. Ve městě vyroste nový stadion pro 12 tisíc fanoušků.

„Je to největší dohoda, jakou kdy WTA ohledně finále sezony udělala. Slibuje to, že se akce posune na velkolepou úroveň,“ uvedl výkonný ředitel WTA Steve Simon.

„Trochu mě u srdce mrzí, že to nebude v Praze. Ale nabídka Číny, jak finanční, tak stadionem s vlastním jménem... Bude to obrovská akce,“ uvedla Lucie Šafářová, členka hráčské rady WTA, pro server Tenisový svět v Melbourne. „Zklamání, ale všechny jsme to čekaly. Jsou tam peníze,“ řekla Karolína Plíšková.

Letos naposledy se Turnaj mistryň odehraje v Singapuru, kde se konal od roku 2014. Vedle české metropole měli o akci zájem v Manchesteru či Petrohradu.

Turnaj mistryň se hraje od roku 1972 a Šen-čen bude jeho desátým dějištěm. První ročník měl v Boca Raton na Floridě dotaci sto tisíc dolarů. Z českých tenistek se z vítězství ve dvouhře radovaly Martina Navrátilová, Jana Novotná a naposledy v roce 2011 Petra Kvitová.

V Šen-čenu se hraje od roku 2013 turnaj WTA kategorie International. Loni se zde z titulu radovala Kateřina Siniaková a letos prohrála ve finále.