Karolína Plíšková slaví ve Stuttgartu svůj letošní první titul

Šestá hráčka světového žebříčku Plíšková navázala ve Stuttgartu na úspěšný minulý víkend, kdy ve stejné hale pomohla českému týmu k semifinálovému vítězství ve Fed Cupu nad domácím německým výběrem. Vandewegheovou, s níž se může teoreticky střetnout v listopadovém pražském finále proti USA, porazila na Porsche Tenis Grand Prix stejným výsledkem i loni, tehdy ve čtvrtfinále. Zbylé tři vzájemné duely vyhrála šestadvacetiletá Američanka.

Stejně stará Plíšková vyhrála první turnaj na antuce od roku 2015, kdy triumfovala v Praze. Právě na turnaji ve Stromovce bude příští týden česká hvězda nasazenou jedničkou a v prvním kole se střetne s dvojčetem Kristýnou.

Lepší vstup do dnešního utkání přitom měla Vandewegheová, jež startovala ve Stuttgartu na divokou kartu a mimo jiné ve čtvrtfinále vyřadila světovou jedničku Simonu Halepovou z Rumunska. Hned v prvním gamu sebrala svěřenkyně bývalého wimbledonského šampiona Pata Cashe Plíškové podání a následně se dostala do vedení 2:0. Česká tenistka si však bleskově vzala servis zpět a srovnala. Stejně jako ve všech čtyřech předchozích vzájemných duelech dospěl první set do tie-breaku, jenž se stal jasnou záležitostí Plíškové. Lounská rodačka sice také ve zkrácené hře prohrávala 0:2, následně však získala sedm bodů za sebou a tím i sadu.

ON LINE Duel jsme sledovali v podrobně reportáži

Druhý set byl vyrovnaný jen do stavu 2:2. Pak vzala Plíšková soupeřce dvakrát podání a odskočila do vedení 5:2. Američanka zabojovala, jeden servis dokázala získat zpět, ale druhou šanci už česká tenistka nepromarnila. V desátém gamu při mečbolu poslala Vandewegheová volej do autu a Plíšková mohla po necelých dvou hodinách slavit.

Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy má jistotu, že získá minimálně jeden titul za sezonu už šestým rokem po sobě. Stuttgartský triumf jí přinesl oficiální odměnu ve výši 113.060 eur (2,8 milionu korun) a červený sportovní vůz od titulárního sponzora, který si však sama zatím příliš neužije, protože nemá řidičský průkaz.

Ve finále čtyřhry neuspěla Květa Peschkeová. Dvaačtyřicetiletá česká tenistka s Američankou Nicole Melicharovou podlehly americko-německé dvojici Raquel Atawová, Anna-Lena Grönefeldová 4:6, 7:6, 5:10. Právě s Grönefeldovou získala Peschkeová svůj dosud poslední 28. deblový titul, když vyhrály před rokem v pražské Stromovce.

Turnaj žen ve Stuttgartu antuka, dotace 816.000 dolarů Dvouhra - finále:

Karolína Plíšková (5-ČR) - Vandewegheová (USA) 7:6 (7:2), 6:4



Čtyřhra - finále:

Atawová, Grönefeldová (4-USA/Něm.) - Melicharová, Peschkeová (USA/ČR) 6:4, 6:7 (5:7), 10:5.

Nadalův barcelonský troumf číslo 11

Španělský tenista Rafael Nadal ovládl potřetí v řadě a celkově pojedenácté antukový turnaj v Barceloně. První hráč světového žebříčku porazil ve finále řeckého mladíka Stefanose Tsitsipase 6:2, 6:1 a vítěznou sérii na svém nejoblíbenějším povrchu natáhl už na 18 zápasů a rekordních 46 setů.

Nadal v Barceloně navázal na suverénní výkony z minulého týdne v Monte Carlu, kde rovněž slavil jedenáctý titul. Ziskem 77. trofeje v kariéře se na čtvrtém místě historických tabulek vyrovnal Johnu McEnroeovi. Více titulů mají jen Jimmy Connors (109), Roger Federer (97) a Ivan Lendl (94). Celkem 55 turnajů Nadal vyhrál na antuce.

Před nabitým hledištěm dnes jednatřicetiletý rodák z Mallorcy nedal devatenáctiletému Tsitsipasovi šanci a za 78 minut proměnil třetí mečbol. Talentovaný mladík, který se do finále turnaje ATP probojoval jako první Řek po 45 letech, si nicméně finálovou účastí polepší v žebříčku ATP o 19 míst na 44. příčku.

Turnaj mužů v Barceloně antuka, dotace 2,794.220 eur Čtyřhra - finále:

F. López, M. López (Šp.) - Kúreší, Rojer (Pák./Niz.) 7:6 (7:5), 6:4

Parmentierová slaví po 10 letech

Francouzská tenistka Pauline Parmentierová získala po deseti letech titul na okruhu WTA. Ve finále v Istanbulu porazila ve třech setech Slovinku Polonu Hercogovou, která usilovala o turnajové vítězství po šestileté pauze.

Dvaatřicetiletá Parmentierová vyhrála v roce 2007 turnaj v Taškentu, o rok později triumfovala v Bad Gasteinu. Tehdy byla talentovaná Francouzka ve světovém žebříčku čtyřicátá, od té doby ale usilovala o finálovou účast marně.

Dočkala se až nyní v Turecku, třebaže před startem turnaje letos dokázala vyhrát jen dva ze 17 zápasů a v pořadí WTA jí patřilo až 122. místo. V Istanbulu přitom narazila i na bývalou světovou jedničku Caroline Wozniackou, ta ale čtvrtfinále za stavu 1:1 na sety skrečovala.

Také 75. hráčka žebříčku Hercogová hrála o třetí titul v kariéře, ale ve finále vyhrála jen druhý set. Ve třetí sadě ztratila třikrát podání, celkově o servis přišla v utkání sedmkrát.

Turnaj žen v Istanbulu antuka, dotace 250.000 dolarů Dvouhra - finále:

Parmentierová (Fr.) - Hercogová (Slovin.) 6:4, 3:6, 6:3 Čtyřhra - finále:

Liang Čchen, Čang Šuaj (Čína) - Knollová, Smithová (3-Švýc./Brit.) 6:4, 6:4

Premiérový triumf Itala Cecchinata

Pětadvacetiletý italský tenista Marco Cecchinato získal první titul na okruhu ATP. Ve finále v Budapešti zdolal 92. hráč světového žebříčku o dvě místa hůře postaveného Australana Johna Millmana 7:5, 6:4.

Cecchinatova cesta k životnímu úspěchu začala na antuce v maďarské metropoli v kvalifikaci, v jejímž posledním kole sice prohrál, přesto se do hlavní soutěže dostal jako takzvaný „lucky loser“. Pak ale italský tenista dokázal vyřadit tři nasazené soupeře a na závěr si poradil i s osmadvacetiletým Millmanem, který stejně jako on hrál ve finále poprvé.

Turnaj mužů v Budapešti antuka, dotace 561.345 eur Dvouhra - semifinále:

Millman (Austr.) - Bedene (5-Slovin.) 2:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5) Finále:

Cecchinato (It.) - Millman (Austr.) 7:5, 6:4 Čtyřhra - finále:

Inglot, Škugor (Brit./Chorv.) - Middelkoop, Molteni (4-Niz./Arg.) 6:7 (8:10), 6:1, 10:8

Zraněná Vondroušová se odhlásila z turnaje v Praze



Pražský turnaj WTA přišel o další českou tenistku. Po Lucii Šafářové se z J&T Banka Prague Open odhlásila i Markéta Vondroušová.

Vondroušová měla hrát v prvním kole ve Stromovce s obhájkyní titulu Němkou Monou Barthelovou. Den před startem hlavní soutěže ale pořadatelé uvedli, že odstoupila.

Aktuálně 73. hráčka světa Vondroušová má zraněnou nohu, kvůli které nedohrála ve Stuttgartu nadějně rozehraný zápas 2. kola s třetí nasazenou Ukrajinkou Elinou Svitolinovou. Osmnáctiletá naděje nově vedená trenérem Martinem Fassatim předtím v Německu absolvovala tři náročné třísetové zápasy v kvalifikaci a první kolo.

V hlavní soutěži pražského turnaje se měla Vondroušová představit potřetí. Loni a předloni shodně vypadla ve druhém kole.

Hlavní soutěž začne v pondělí a z Češek se představí osmá nasazená Kateřina Siniaková proti Němce Andree Petkovicové. Souboj sester Plíškových nebo zápasy Petry Kvitové či Barbory Strýcové jsou na programu v úterý.

Dvě české hráčky mají šanci postoupit z kvalifikace. Do třetího kola, které se hraje v pondělí od 11:00, postoupily Tereza Martincová a Anastasia Zarycká.