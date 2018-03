Nenasazená Ósakaová je ve finále v Indian Wells, smetla Halepovou

Ósakaová v turnaji vyřadila bývalé první hráčky světa Rusku Marii Šarapovovou a Karolínu Plíškovou a v pátek si poradila i s aktuální jedničkou. Halepovou zdolala 44. tenistka žebříčku WTA poprvé po předchozích třech porážkách, navíc hladce za 65 minut.

Ve finále si Ósakaová zahraje podruhé v kariéře, předloni v Tokiu podlehla Dánce Caroline Wozniacké.

Halepová si stěžovala, že se jí v nočním utkání po dlouhém čekání nehrálo dobře. „Nevymlouvám se, prostě jsem se do toho nedokázala dostat. Nešlo mi to. Neměla jsem cit pro míč, byla jsem mimo. Do stavu 4:3 to šlo, pak jsem vypadla z role. Nevím proč,“ uvedla.

Mnohem těžší cestu do finále než Ósakaová měla Kasatkinová, kterou ve třetím setu utkání s Venus Williamsovou dělily dva míče od porážky. Nakonec po dvou hodinách a 48 minutách bývalou světovou jedničku udolala. V nedělním finále bude devatenáctá hráčka světa usilovat o druhé turnajové vítězství a posun do elitní desítky žebříčku.

Po prohraném prvním setu Kasatkinové trenér Philippe Dehaes poradil, ať soupeřku utahá. „Je jí 37, tobě dvacet. Dej jí zabrat!“ řekl jí na kurtu. Mladá Ruska zápas otočila přesto, že v něm zahrála o 15 vítězných míčů méně než Williamsová.