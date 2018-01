Kerberová šplhá zpátky na výsluní, trofeje mají i Bautista či Medveděv

Na jedenáctý turnajový triumf v kariéře čekala od vítězství na předloňském US Open. Až teď se Angelique Kerberová dočkala, ve finále v Sydney zdolala německá tenistka Australanku Ashleigh Bartyovou 6:4, 6:4.

Minulou sezonou se Kerberová protrápila. Hrála jediné finále v Monterrey, v němž neuspěla, a ve světovém žebříčku je nyní až na 22. místě.

Do nové sezony však devětadvacetiletá hráčka vstoupila skvěle. Nejprve vyhrála všechny čtyři dvouhry na Hopmanově poháru a nyní přidala pět vítězství v Sydney, kde přitom v prvním kole Lucii Šafářové utekla ze dvou mečbolů.

Poté zvládla další třísetovou bitvu s druhou nasazenou Američankou Venus Williamsovou a nakonec dokráčela až k titulu. Skvěle se tak naladila na Australian Open, kde předloni vybojovala svůj první grandslamový triumf.

„Znovu hraju úžasně a cítím se skvěle. Těším se na zbytek roku,“ uvedla Kerberová po finále.

Mužský titul získal Rus Daniil Medveděv, který v souboji dvou mladíků udolal domácího Alexe de Minaura 1:6, 6:4, 7:5.

Do finále přitom vstoupil Australan impozantně, první set získal hladce za půl hodiny. Osmnáctiletý talent, který v prvním kole Australian Open vyzve Tomáše Berdycha, ale nakonec senzační tažení turnajem až k triumfu nedovedl.

Ve druhé sadě 167. hráč světového žebříčku jako jediný ztratil v sedmém gamu podání. V třetím setu prohrával předloňský finalista wimbledonské juniorky už 0:4, ale dokázal odvrátit mečbol a vyrovnat na 5:5. Pak si ale prohrál podání a Medveděv následně čistou hrou zápas ukončil.

De Minaur překvapil už minulý týden v Brisbane, kde došel do semifinále. Jedenadvacetiletý Medveděv, který je v žebříčku na 84. místě, se dočkal titulu při druhé finálové účasti.

Turnaj mužů a žen v Sydney tvrdý povrch Muži (dotace 528 910 dolarů)

Dvouhra - finále:

Medveděv (Rus.) - De Minaur (Austr.) 1:6, 6:4, 7:5 Ženy (dotace 799 000 dolarů)

Dvouhra - finále:

Kerberová (Něm.) - Bartyová (Austr.) 6:4, 6:4

Bautista po dvou letech triumfoval v Aucklandu

Španělský tenista Roberto Bautista po dvou letech znovu vyhrál turnaj v Aucklandu. Ve finále porazil druhého nasazeného Argentince Juana Martína Del Potra 6:1, 4:6, 7:5 a získal sedmý titul v kariéře.

Bautista si vynahradil loňský rok, kdy nemohl triumf na Novém Zélandu obhajovat kvůli nemoci. Zároveň si spravil chuť po nepovedeném vstupu do sezony - při obhajobě titulu v indickém Puné prohrál hned první zápas.

Proti Del Potrovi, který turnaj v Aucklandu vyhrál v roce 2009, získal hladce první set. Druhou sadu rozhodl jediný brejkbol, který si v desátém gamu vypracoval argentinský tenista a proměnil ho. Ve vyrovnaném třetím setu si oba hráči opět dlouho drželi podání až do jedenácté hry, v níž Bautista využil druhý brejkbol. Poté už zápas dopodával.

„Neuvěřitelný zápas. Byl to boj. Nemohu uvěřit, že jsem hrál tak dobře. Cítil jsem se výborně. Juan Martín je velký borec a mně se proti němu povedlo odehrát poslední dva gamy úžasně,“ liboval si Bautista, který ve čtvrtfinále vyřadil Jiřího Veselého.

Del Potro si stěžoval, že se mu v parném počasí nehrálo dobře. „Roberto výborně začal, pohyboval se mnohem líp než já. Pak jsem se zlepšil, líp už jsem hrát nemohl, ale Roberto zvládl skvěle závěr zápasu. Já udělal pár chyb,“ řekl vítěz US Open 2009, který se poprvé od roku 2014 vrátí do světové desítky. „Je to dobrý začátek. Nečekal jsem, že hned na prvním turnaji v sezoně budu ve finále,“ dodal Del Potro.

Turnaj mužů v Aucklandu tvrdý povrch, dotace 561 345 dolarů Dvouhra - finále:

Bautista (5-Šp.) - Del Potro (2-Arg.) 6:1, 4:6, 7:5 Čtyřhra - finále:

Marach, Pavič (1-Rak./Chorv.) - Mirnyj, Oswald (Běl./Rak.) 6:4, 5:7, 10:7

Turnaj v Hobartu ovládla Mertensová

Belgická tenistka Elise Mertensová stejně jako vloni ovládla v přípravě na Australian Open turnaj v Hobartu. Druhá nasazená hráčka ve finále porazila Mihaelu Buzarnescuovou z Rumunska 6:1, 4:6, 6:3 a získala druhý titul v kariéře.

Dvaadvacetiletá Belgičanka, 36. hráčka světového žebříčku, poté zkompletovala double, když ve finále čtyřhry spolu s Demi Schuursovou z Nizozemska porazily ukrajinsko-japonský pár Ljudmila Kičenoková, Makoto Ninomijaová hladce 6:2, 6:2. V deblu to byl Mertensové třetí titul a druhý se Schuursovou.

Singlovou trofej Mertensová převzala po dvou a půl hodinách hry, ve skutečnosti se ale s pauzami kvůli dešti natáhla doba zápasu od plánovaného začátku na více než osm hodin. Buzarnescuová byla ve 29 letech ve finále na okruhu WTA poprvé v kariéře, ale stihl ji stejný osud jako před rokem krajanku Monicu Niculescuovou, kterou tehdy Mertensová ve finále porazila ve dvou setech.

Turnaj žen v Hobartu tvrdý povrch, dotace 250 000 dolarů Dvouhra - finále:

Mertensová (2-Belg.) - Buzarnescuová (Rum.) 6:1, 4:6, 6:3 Čtyřhra - finále:

Mertensová, Schuursová (3-Belg./Niz.) - L. Kičenoková, Ninomijaová (4-Ukr./Jap.) 6:2, 6:2