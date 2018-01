Siniaková i Karolína Plíšková vyhrály a budou bojovat o finále

Turnajová dvojka Plíšková ale potřebovala dvě hodiny a jedenáct minut, aby Kanepiovou zdolala.

„Bylo to velmi těžké. Ona hrála dva sety vynikající tenis. Hodně riskovala a agresivní hrou odzadu mi nedávala čas. Jsem ráda, že jsem to zvládla. Ve druhém setu jsem to vybojovala a ve třetím už byla lepší,“ řekla Plíšková na kurtu.

Plíšková si prohrála servis v prvním dlouhém gamu utkání a v úvodní sadě se při podání soupeřky nedokázala prosadit. I ve druhém setu jako první neudržela podání, ale srovnala na 3:3. Za stavu 4:5 se při svém servisu ocitla po dvojchybě dva míče od vyřazení, game ale i díky esu uhájila a po něm přidala další čtyři.

Rozhodující set už svěřenkyně Tomáše Krupy kontrolovala. Stá hráčka žebříčku Kanepiová, která hrála se zatejpovaným ramenem a obvázaným stehenním svalem, postupně fyzicky odpadala. Plíšková celkem nasázela patnáct es a proměnila druhý mečbol.

V boji o finále narazí Plíšková na světovou šestku Svitolinovou. S Ukrajinkou má bilanci 5:1 a loni ji porazila ve stejné fázi turnaje v Brisbane, ale pak s ní prohrála na římské antuce. „Bude to další těžký zápas a úplně jiný tenis než s Kanepiovou. Musím být připravena,“ uvedla pětadvacetiletá Plíšková.

Turnaj mužů a žen v Brisbane Muži (dotace 528 910 dolarů)

Dvouhra - 2. kolo:

Harrison (USA) - Hanfmann (Něm.) 6:7 (5:7), 6:4, 6:2

Istomin (Uzb.) - Donaldson (USA) 7:6 (7:5), 6:2

Edmund (Brit.) - Čong Hjon (Korea) 7:6 (7:3), 5:7, 6:4

Dimitrov (1-Bulh.) - Millman (Austr.) 4:6, 7:6 (10:8), 6:3 Ženy (dotace milion dolarů)

Dvouhra - čtvrtfinále:

Svitolinová (3-Ukr.) - Kontaová (5-Brit.) 1:6, 7:6 (8:6), 3:2 skreč

Sasnovičová (Běl.) - Cornetová (Fr.) 3:6, 6:2, 6:3

Karolína Plíšková (2-ČR) - Kanepiová (Est.) 3:6, 7:5, 6:2

Sevastovová (7-Lot.) - Kruničová (Srb.) 6:2, 6:4 Čtyřhra - čtvrtfinále

Sestini Hlaváčková, Čchan Jüng-žan (1-ČR/Tchaj-wan) - N. Kičenoková, Rodionovová (Ukr./Austr.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:2)

Siniaková v českém souboji porazila Kristýnu Plíškovou

Siniaková ve čtvrtfinále v Šen-čenu skvěle podávala, nastřílela Plíškové osm es a nenabídla jí ani jediný brejkbol. Zápas ukončila po 63 minutách čistou hrou.

V pátek rodačka z Hradce Králové nastoupí proti Šarapovové, která byla jejím idolem. S vítězkou pěti grandslamů si zahraje poprvé. Druhé semifinále obstarají Rumunky Simona Halepová a Irina-Camelia Beguová.

Siniaková má navíc v Šen-čenu šanci získat double, ve čtyřhře je společně s Barborou Krejčíkovou také v semifinále.

Turnaj žen v Šen-čenu tvrdý povrch, dotace 750 000 dolarů Dvouhra - čtvrtfinále:

Siniaková (6-ČR) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:2, 6:2

Halepová (1-Rum.) - Sabalenková (Běl.) 6:2, 6:2

Beguová (4-Rum.) - Babosová (8-Maď.) 7:5, 7:5

Šarapovová (Rus.) - Dijasová (Kaz.) 6:3, 6:3

Federer s Bencicovou jsou ve finále Hopmanova poháru

Roger Federer a Belinda Bencicová si v sobotu zahrají finále na Hopmanově poháru v Perthu. Favorizovaná švýcarská dvojice na závěr skupiny B porazila Američany Jacka Socka a Coco Vandewegheovou. Federer může Hopman Cup získat podruhé, před 17 roky jako devatenáctiletý triumfoval s Martinou Hingisovou.



Šestatřicetiletý tenista z Basileje je s 19 tituly rekordmanem grandslamových turnajů a jeho příprava na útok na další z Australian Open zatím pokračuje bez problémů. V Perthu i třetí zápas vyhrál ve dvou setech, byť dnes zdolal Socka až po boji 7:6, 7:5.

Ze skupiny A mají blízko k postupu Němci Alexander Zverev a Angelique Kerberová. V pátek budou hájit první příčku proti Austrálii.

Hopmanův pohár v Perthu Skupina B:

Rusko - Japonsko 2:1

Pavljučenkovová - Ósakaová 4:6, 6:3, 6:7 (5:7)

Chačanov - Sugita 6:4, 6:2

Pavljučenkovová, Chačanov - Ósakaová, Sugita 4:1, 4:0 Švýcarsko - USA 3:0

Federer - Sock 7:6 (7:5), 7:5

Bencicová - Vandewegheová 7:6 (8:6), 6:4

Bencicová, Federer - Vandewegheová, Sock 4:3 (5:3), 4:2

Tabulka Tým Z V P S B 1. Švýcarsko 3 3 0 9:0 3 2. USA 3 2 1 4:5 2 3. Rusko 3 1 2 3:6 1 4. Japonsko 3 0 3 2:7 0

Turnaj mužů v Dauhá tvrdý povrch, dotace 1,386.665 dolarů Dvouhra - čtvrtfinále:

Pella (Arg.) - Bašič (Bos.) 6:2, 6:3

Rubljov (Rus.) - Čorič (Chorv.) 6:3, 7:5

Thiem (1-Rak.) - Tsitsipas (Řec.) 7:5, 6:4 Dvouhra - čtvrtfinále:

Anderson (2-JAR) - Kukuškin (7-Rus.) 6:7 (3:7), 6:4, 6:2

Paire (4-Fr.) - Haase (5-Niz.) 7:5, 2:6, 6:3

