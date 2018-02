Kvitová prošla v Dauhá do semifinále, Federer se vrací na tenisový trůn

„To, čeho jsem dnes dosáhl, je pro mě pravděpodobně to nejdůležitější. V mém věku to znamená o to více tvrdé práce. A o to více vytrvalosti,“ řekl na kurtu po dlouhých ovacích fanoušků.

Dvacetinásobný grandslamový vítěz Federer v minulém týdnu přijal od pořadatelů halového turnaje v Rotterdamu divokou kartu s jediným cílem: projít nejméně do semifinále a dobýt znovu tenisový trůn. Nyní se mu to povedlo poté, co porazil domácího Nizozemce Robina Haaseho 4:6, 6:1 a 6:1.

Až v pondělí ATP nový žebříček zveřejní, zahájí na první pozici Federer celkově rekordní 303. týden. Naposledy pořadí vévodil na konci října 2012, poprvé pak už před čtrnácti lety, v únoru 2004.

Dosud nejstarší jedničkou byl v sezoně 2003 tehdy třiatřicetiletý Andre Agassi. Ještě jeden rekord si v pátek rodák z Basileje připsal: pět let a 106 dnů je totiž historicky nejdelší pauza mezi kralováním jednoho tenisty.

Letos Federer ještě neprohrál. Na okruhu ATP už má deset vítězných zápasů, včetně Hopman Cupu dokonce čtrnáct. Na turnaji v Rotterdamu může navíc vybojovat už 97. titul ve dvouhře.

„Děkuju svému týmu, manželce i dětem - bez vás všech by tohle všechno nebylo možné,“ dodal Federer, ale tentokrát slzy zadržel. Na rozdíl od Melbourne, kde ho fanoušci před necelým měsícem při převzetí trofeje na Australian Open dojali ještě víc.

V semifinále ho v sobotu bude čekat buď Ital Andrea Seppi, nebo Rus Daniil Medveděv.

Nadal, jenž celkem strávil na prvním místě žebříčku 166 týdnů, se stále zotavuje ze zranění kyčle, kvůli němuž vzdal čtvrtfinále Australian Open. Vrátit na kurty se chce až v přespříštím týdnu na turnaji v Acapulcu.

Berdych odstoupil, je nemocný

Na turnaji končí Tomáš Berdych, odstoupil už před začátkem čtvrtfinálového programu kvůli nemoci. Šestý nasazený Čech, jenž v Nizozemsku obhajoval semifinálovou účast, tak mezi čtveřici nejlepších poslal bez boje loňského finalistu Belgičana Davida Goffina.

Dvaatřicetiletý Berdych, jenž turnaj v Rotterdamu v roce 2014 vyhrál, vedl dosavadní bilanci vzájemných zápasů s aktuálně sedmým hráčem světového žebříčku Goffinem 2:1. V letošním roce má Berdych na kontě šest výher a tři porážky.

Turnaj mužů v Rotterdamu tvrdý povrch, dotace 1 996 245 eur Dvouhra - čtvrtfinále:

Goffin (4-Belg.) - Berdych (6-ČR) bez boje

Dimitrov (2-Bulh.) - Rubljov (Rus.) 6:3, 6:4

Federer (1-Švýc.) - Haase (Niz.) 4:6, 6:1, 6:1

Kvitová je po skreči Görgesové v semifinále

Vítězné tažení tenistky Petry Kvitové pokračuje, na turnaji v Dauhá postoupila už do semifinále. Tentokrát jí cestu mírně usnadnila Julia Görgesová z Německa, která ve čtvrtfinále dvojnásobné wimbledonské vítězce ve druhém setu vzdala.

Kvitová první sadu vyhrála díky brejku ve třetí hře 6:4 a ve druhé sebrala soupeřce podání znovu na 2:1, načež devátá nasazená Němka odstoupila kvůli zranění kyčle.

Kvitová, jež vyhrála předchozí turnaj v Petrohradu a o víkendu přidala dvě výhry v 1. kole Fed Cupu, prodloužila vítěznou sérii na 11 zápasů. O postup do finále se utká s šampionkou letošního Australian Open Caroline Wozniackou z Dánska. S aktuální světovou jedničkou ji čeká třináctý vzájemný duel, sedm zápasů včetně posledních tří vyhrála sedmadvacetiletá česká tenistka.

V druhém semifinále se měly utkat Rumunka Simona Halepová a Garbiňe Muguruzaová ze Španělska. Halepová ale nedlouho po dnešním vítězství nad Catherine Bellisovou oznámila, že kvůli zranění nohy z turnaje odstupuje. Světová dvojka tak přišla o šanci bojovat o návrat na trůn.

„Jsem překvapená, že jsem vůbec mohla odehrát tři zápasy a vyhrát je. Cítila jsem bolest každý den,“ přiznala Halepová. Stejné zranění ji limitovalo i na lednovém Australian Open, kde nakonec došla do finále.

„Magnetická rezonance ukázala, že mám v prstu tekutinu a také zánět. Musím v první řadě myslet na své zdraví,“ řekla Halepová chvíli poté, co zdolala Bellisovou z USA 6:0, 6:4. V Dauhá přitom měla šanci vrátit se do čela žebříčku.

Turnaj žen v Dauhá tvrdý povrch, dotace 3 173 000 dolarů Dvouhra - čtvrtfinále:

Kvitová (16-ČR) - Görgesová (9-Něm.) 6:4, 2:1 skreč

Muguruzaová (4-Šp.) - Garciaová (7-Fr.) 3:6, 6:1, 6:4

Wozniacká (1-Dán.) - Kerberová (8-Něm.) 7:6 (7:4), 1:6, 6:3

Halepová (2-Rum.) - Bellisová (USA) 6:0, 6:4 Semifinále:

Muguruzaová (4-Šp.) - Halepová bez boje. Čtyřhra - čtvrtfinále:

Krejčíková, Siniaková (ČR) - Katoová, Ninomijaová (Jap.) 7:6 (7:5), 6:1

Turnaj mužů v Buenos Aires antuka, dotace 648 180 dolarů Dvouhra - čtvrtfinále:

Bedene (Slovin.) - Schwartzman (5-Arg.) 6:4, 6:4

Delbonis (Arg.) - García-López (Šp.) 6:3, 7:5

