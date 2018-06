Kvitová otočila finále v Birminghamu. Federer už není jedničkou

Osmadvacetiletá Češka obhájila loňský titul. Vyhrála už pátý turnaj v sezoně a celkově 25. v kariéře.

Favorizovaná Kvitová ztratila v úvodu finále poprvé na turnaji set, když těžko hledala zbraň proti tvrdému podání a čopovaným bekhendům o rok starší soupeřky.

Poté však dvojnásobná wimbledonská vítězka začala předvádět podobně suverénní výkon jako v dosavadním průběhu turnaje, a i když si v závěru v rozhovoru s trenérem Jiřím Vaňkem stěžovala na těžké nohy, prohrála ve zbytku zápasu jen tři gamy.

„Je úžasné obhájit titul, už se mi to dlouho nepovedlo,“ řekla Kvitová, jež dokázala během kariéry vyhrát stejný turnaj dva roky po sobě jen v letech 2014 a 2015 v New Havenu.

„V prvním setu jsem byla až moc nervózní a Magda mě dostala pod tlak. Nebylo lehké se do zápasu vrátit, ale hrála jsem uvolněně a vyplatilo se to,“ řekla česká tenistka, která vévodí letošním statistikám WTA Tour jak v počtu získaných titulů, tak vyhraných zápasů (37).

Loňskou wimbledonskou semifinalistku Rybárikovou, jež v Birminghamu vyřadila Karolínu Plíškovou a Barboru Strýcovou, porazila Kvitová ve finále stejně jako před čtyřmi lety v New Havenu.

Tenistka z Fulneku přidala tento triumf v druhém největším britském městě k letošním titulům z Petrohradu, Dauhá, Prahy a Madridu. Po tvrdém povrchu a antuce tak má světová osmička v této sezoně turnajové prvenství i z oblíbené trávy a pasovala se do role velké favoritky Wimbledonu.

Kvitová vítězstvím potvrdila, že je hráčkou pro velké zápasy. Vyhrála už sedmé finále WTA Tour za sebou a v duelech o titul má výbornou bilanci 25 výher a sedm porážek.

Příští týden by česká fedcupová reprezentantka měla startovat na dalším travnatém turnaji v Eastbourne, je však možné, že dá před londýnským grandslamem přednost odpočinku.

Kvitová překonala bilanci Jany Novotné. Více turnajů z českých rodaček vyhrály jen Hana Mandlíková (27) a nedostižná Martina Navrátilová (167).

Turnaj žen v Birminghamu tráva, dotace 871 028 dolarů Dvouhra - finále:

Kvitová (4-ČR) - Rybáriková (SR) 4:6, 6:1, 6:2. Čtyřhra - finále:

Babosová, Mladenovicová (1-Maď./Fr.) - Mertensová, Schuursová (Belg./Niz.) 4:6, 6:3, 10:8

Federer podlehl ve finále v Halle

Roger Federer desátý titul na travnatém turnaji v Halle nezískal a po týdnu přijde o první místo ve světovém žebříčku, kam se vrátí Španěl Rafael Nadal. Ve finále přípravného turnaje na Wimbledon podlehl Švýcar 6:7, 6:3 a 2:6 chorvatskému soupeři Bornovi Čoričovi.

Šestatřicetiletý Federer v Německu obhajoval loňský titul a až do dneška vyhrál 20 zápasů na trávě za sebou. O patnáct let mladší Čorič však švýcarskému favoritovi v rozhodujícím třetím setu vzal dvakrát podání a po dvou a půl hodinách proměnil druhý mečbol. Získal tak druhý a nejcennější titul v kariéře po loňském triumfu na antuce v Marrákeši.

„Na konci zápasu hrál dobře. V důležitých momentech byl lepší a hrál hodně konstantně, což je věc, kterou na trávě potřebujete. Zvítězil naprosto zaslouženě,“ uznal Federer, jenž před týdnem vyhrál na trávě turnaj ve Stuttgartu.

„Příští týden si užiju trochu volna. Sezona byla zatím skvělá, takže doufám, že to bude pokračovat i ve Wimbledonu,“ dodal Švýcar, jenž bude obhajovat loňský triumf i na grandslamu v londýnském All England Clubu.

Dvacetinásobnému grandslamovému šampionovi Federerovi nevyšel útok na čtvrtý letošní titul a celkově 99. v kariéře. Pozici světové jedničky si s dlouholetým rivalem Nadalem, jenž odpočívá po jedenáctém vítězství na Roland Garros, vymění letos už pošesté.

Turnaj mužů v Halle tráva, dotace 2 116 915 eur Dvouhra - finále:

Čorič (Chorv.) - Federer (1-Švýc.) 7:6 (8:6), 3:6, 6:2 Čtyřhra - finále:

Kubot, Melo (1-Pol./Braz.) - A. Zverev, M. Zverev (Něm.) 7:6 (7:1), 6:4.

Djokovič v Londýně nevyužil mečbol, na titul čeká dál

Bývalá světová jednička Novak Djokovič ve svém prvním finále po roční pauze titul nezískal. Na trávě v londýnském Queen’s Clubu nevyužil srbský tenista proti Marinu Čiličovi v druhém setu mečbol a Chorvatovi podlehl 7:5, 6:7, 3:6.

Jednatřicetiletý Djokovič dnes hrál první finále od loňského 1. července, kdy získal v Eastbourne 68. titul v kariéře. Dvanáctinásobný grandslamový šampion měl poté od Wimbledonu dlouhou pauzu kvůli problémovému lokti, s nímž se letos podrobil operaci. Jeho maximem po návratu bylo semifinále na antuce v Římě.

„Zasloužil si vyhrát,“ řekl Djokovič o Čiličovi, jenž ho v sedmnáctém vzájemném zápase porazil teprve podruhé. „Je to tvrdá porážka, ale musím se na to dívat i z pozitivní stránky. Nehrál jsem finále už skoro rok, takže tohle je příjemné,“ dodal bělehradský rodák, jenž se po nepovedeném návratu v dubnu rozešel s trenéry Andrem Agassim a Radkem Štěpánkem.

Devětašedesátý titul měl dnes Djokovič na dosah. V druhém setu měl za stavu 5:4 mečbol, který ale Čilič odvrátil tvrdým podáním. Srb dobře rozehrál i tie-break, ale od vedení 4:1 už neuhrál ani jeden bod.

Čilič vítězstvím potvrdil roli nejvýše nasazeného hráče v Londýně a po téměř třech hodinách se mohl radovat z 18. triumfu na ATP Tour. Devětadvacetiletý Chorvat tak vyhrál alespoň jeden turnaj už jedenáctý rok po sobě a ve světovém žebříčku se posune na páté místo. Djokovič vylepší své postavení o pět míst a bude sedmnáctý.

Bývalý vítěz US Open Čilič získal druhý titul v Queen’s Clubu po roce 2012. Vítězství pro něj bylo satisfakcí za loňský rok, kdy ve finále proti Španělu Felicianu Lópezovi stejně jako dnes Djokovič nevyžil mečbol a prohrál. „Byl to těžký zápas, až do třetího setu jsem nezískal brejk,“ připomněl Chorvat a zdvořile ocenil soupeře. „Je skvělé vidět Novaka se vracet a všichni doufáme, že se brzy opět dostane na nejvyšší úroveň,“ dodal.

Turnaj mužů v Londýně tráva, dotace 2 116 915 eur Dvouhra - finále:

Čilič (1-Chorv.) - Djokovič (Srb.) 5:7, 7:6 (7:4), 6:3 Čtyřhra - finále:

Kontinen, Peers (2-Fin./Austr.) - J. Murray, Soares (4-Brit./Braz.) 6:4, 6:3

Mariaová získala na Mallorce ve 30 letech první titul

Německá tenistka Tatjana Mariaová získala ve třiceti letech první titul na WTA Tour. Na trávě na Mallorce porazila ve finále 6:4, 7:5 obhájkyni loňského prvenství Anastasii Sevastovovou z Lotyšska.

Mariaová, které patří v žebříčku 79. místo, zdolala světovou dvacítku Sevastovovou za hodinu a půl. Ve čtvrtfinále Němka vyřadila Lucii Šafářovou, jež v neděli na španělském dovolenkovém ostrově marně bojovala o deblový titul po boku krajanky Barbory Štefkové.

Český pár, jenž hrál společně na okruhu WTA poprvé, podlehl ve finále 1:6, 6:3, 3:10 nejvýše nasazené slovinsko-španělské dvojici Andreja Klepačová, María José Martínezová. Jednatřicetiletá Šafářová usilovala o šestnáctý titul v kariéře, o osm let mladší Štefková hrála finále poprvé.

Na Wimbledon se už Šafářová vrátí po roce ke své americké parťačce Bethanii Mattekové-Sandsové, s níž získala pět grandslamových titulů.

Turnaj žen v Palmě de Mallorca tráva, dotace 250 000 dolarů Dvouhra - finále:

Mariaová (Něm.) - Sevastovová (3-Lot.) 6:4, 7:5 Čtyřhra - finále:

Klepačová, Martínezová (1-Slovin./Šp.) - Šafářová, Štefková (ČR) 6:1, 3:6, 10:3.

Turnaj mužů a žen v Eastbourne tráva Ženy (dotace 917 664 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Collinsová (USA) - Swanová (Brit.) 6:3, 3:6, 6:3

Pavljučenkovová (Rum.) - Cirsteaová (Rum.) 2:6, 7:5, 6:4

Vekičová (Chorv.) - Putincevová (Kaz.) 7:5, 6:3

Kuzněcovová (Rus.) - Sakkariová (Řec.) 6:3, 3:6, 6:4

Giorgiová (It.) - Beguová (Rum.) 6:2, 6:2

Bondarenková (Ukr.) - Cornetová (Fr.) 4:6, 6:2, 6:4

Turnaj mužů v Antalyi tráva, dotace 486 145 eur Dvouhra - 1. kolo:

Basilašvili (Gruz.) - Carballés (Šp.) 6:2, 6:3

J. Sousa (Portug.) - Mayer (Něm.) 6:2, 6:2