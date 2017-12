Obhájkyně titulu Siniaková začala v Šen-čenu suverénní výhrou

Devětaosmdesátá hráčka světového žebříčku Džabúrová nastoupila proti Siniakové počtvrté a znovu se nedočkala ani zisku setu. Začala sice brejkem, ale pak prohrála všech sedm svých podání a za necelou hodinu se s čínským turnajem rozloučila.

Jednadvacetiletá Siniaková v Šen-čenu letos v lednu získala první titul na okruhu WTA. Pak vyhrála ještě červencový turnaj v Bastadu.

Turnaj žen v Šen-čenu v Číně tvrdý povrch, dotace 750.000 dolarů Dvouhra - 1. kolo:

Siniaková (6-ČR) - Džabúrová (Tun.) 6:1, 6:1

Beguová (4-Rum.) - Liou Fang-čou (Čína) 6:1, 6:2

Riskeová (USA) - Wang Čchiang (5-Čína) 7:5, 6:0

Linetteová (Pol.) - Čepelová (SR) 7:5, 2:6, 6:4

Sabalenková (Běl.) - Niculescuová (Rum.) 6:4, 6:4

Tuan Jing-Jing (Čína) - Rodinová (Rus.) 6:2, 7:5



Tenisté Austrálie zdolali na úvod Hopmanova poháru Kanadu

Tenisté Austrálie vstoupili do Hopmanova poháru vítězstvím 2:1 nad Kanadou. V domácím prostředí v Perthu rozhodli Daria Gavrilovová a Thanasi Kokkinakis zápas skupiny A už ve dvouhrách.

Gavrilovová porazila někdejší světovou pětku Eugenii Bouchardovou 6:1, 6:4. „První set byl super, ale ke konci to byly trochu nervy,“ prohlásila moskevská rodačka Gavrilovová po výhře nad někdejší finalistkou Wimbledonu, které nyní v pořadí WTA patří až 83. pozice.

Kokkinakis, jenž je v žebříčku dvouhry ATP až ve třetí stovce, zdolal o 101 míst výše umístěného Vaska Pospisila ve třech setech. Závěrečnou smíšenou čtyřhru vyhráli Kanaďané dvakrát 4:3.

Další zápas skupiny A mezi Belgií a Německem se bude hrát v pondělí.

Hopmanův pohár v Perthu Skupina A:

Austrálie - Kanada 2:1

Gavrilovová - Bouchardová 6:1, 6:4

Kokkinakis - Pospisil 6:4, 3:6, 6:3

Gavrilovová, Kokkinakis - Bouchardová, Pospisil 3:4 (1:5), 3:4 (4:5)

Garciaová zahájila sezonu skrečí v Brisbane

Světová osmička Caroline Garciaová vstoupila do nové tenisové sezony skrečí. Čtvrtá nasazená Francouzka musela vzdát utkání prvního kola turnaje v Brisbane proti krajance Alizé Cornetové kvůli zranění zad.

Čtyřiadvacetiletá Garciaová měla problémy se zády už v minulé sezoně, kterou zakončila premiérovým postupem na Turnaj mistryň. V úvodním utkání nového ročníku vyhrála první set 6:3, druhou sadu stejným výsledkem ztratila a vyžádala si ošetření. Po něm ještě zkusila několik servisů, ale zápas musela v slzách vzdát.

„Vždycky jsem měla potíže se zády. Na začátku zápasu jsem cítila v dolní části zad bolest, ale bylo to jiné než obvykle. Zhoršovalo se to a nemohla jsem se skoro hýbat. Nemělo cenu, abych pokračovala,“ uvedla Garciaová.

Letošní vítězka štědře dotovaných turnajů ve Wu-chanu a Pekingu doufá, že zdravotní potíže neovlivní její účast na blížícím se Australian Open. „Je to za dva týdny, to je docela dlouhá doba. Se zády je to tedy vždycky složité, zvlášť s těmi mými. Ale uděláme maximum,“ řekla Garciaová.

Cornetová tak po postupu do druhého kola může v Brisbane stále usilovat o zopakování finále z předchozího ročníku, v němž podlehla Karolíně Plíškové. Česká jednička má coby druhá nasazená v prvním kole volný los.