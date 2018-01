Strýcová po boji zdolala Kasatkinovou, postupuje i Vondroušová

Azarenková nebude hrát na Australian Open Dvojnásobná vítězka Viktoria Azarenková odřekla účast na Australian Open. Bývalá světová jednička nehraje od Wimbledonu kvůli vlekoucímu se soudnímu sporu o péči o syna a odložit musela i začátek nové sezony. "Bohužel letos nemůže do Austrálie přijet. Je to její oblíbený turnaj, těší se, že se vrátí za rok," uvedl v prohlášení ředitel grandslamu Craig Tiley. Azarenková lLetos dostala do Melbourne Parku divokou kartu, která nyní připadla Ajle Tomljanovičové.