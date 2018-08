ONLINE: Strýcová na US Open válí, první set ovládla kanárem

Byla to nerozvážnost, klukovina. Emotivní zkrat, na který mohl Michael Krmenčík bolestně doplatit....

Vynechám asijskou šňůru, říká Šafářová. Blíží se její konec?

New York (Od našeho zpravodaje) V dusném odpoledni vkročila Lucie Šafářová do US Open bravurně. O čtyři roky mladší a o 22 míst na...