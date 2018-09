ONLINE: Siniaková s Krejčíkovou usilují o finále US Open

Tenis

Zvětšit fotografii Kateřina Siniaková ve 3. kole US Open. | foto: AP

zář 6 2018

Byly míček od vyřazení, sen o třetím grandslamovém titulu za sebou se málem rozplynul. České deblistky Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou nakonec do semifinále US Open přece jen prošly. V New Yorku proti nim stojí domácí Coco Vandewegheová s australskou tenistkou Ashleigh Bartyovou. Utkání sledujte online.

Sledujeme on-line Vstoupit do diskuse

Nasazené jedničky, letošní šampionky z Wimbledonu i Roland Garros. To jsou Češky Siniaková s Krejčíkovou. Ve Flushing Meadows usilují dlouholeté kamarádky o uzavření unikátního grandslamového hattricku, obdobný se jim kdysi povedl v juniorské kategorii. Zbývá jim uhrát ještě dvě vítězství. Siniaková, Krejčíková vs. Bartyová, Vandewegheová ONLINE ze semifinále dvouhry žen na US Open První proti turnajovým třináctkám Bartyové s Vandewegheovou. Neoblíbeným sokyním, proti kterým se jim letos vůbec nedaří. S australsko-americkým párem v této sezoně dvakrát prohrály a ve čtyřech setech uhrály jen čtyři gamy. „Bartyová výborně čte hru a když k tomu přidáme servis Vandewegheové, tak jsou nepříjemné. Máme s nimi zápornou bilanci, ale je to hratelné a dáme do toho maximum,“ tvrdí odhodlaně Siniaková. S Krejčíkovou si přijdou po středečním vydřeném postupu silnější než kdykoliv dříve. Páteční program Kurt Arthura Ashe: 18:00 finále mužské čtyřhry, 22:00 Nadal (1-Šp.) - Del Potro (3-Arg.), Djokovič (6-Srb.) - Nišikori (21-Jap.).

„Ještě víc nás to stmelilo dohromady. Díky té výhře jsme silnější, než jsme doteď byly,“ myslí si Krejčíková, která po boku Siniakové přežila infarktový okamžik ve čtvrtfinále. Belgicko-nizozemskému páru Elise Mertensová, Demi Schuursová utekly z mečbolu. Nedopustily senzaci a udržely se ve hře o titul. Serena a sedmý titul na dohled Zahraje si podeváté finále svého domácího grandslamu? Američanka Serena Williamsová vyřadila Karolínu Plíškovou a dál naplňuje roli jedné z největších favoritek newyorského turnaje. Pavouk turnaje Muži

Ženy V semifinále stojí šestatřicetiletá legenda proti Anastasiji Sevastovové z Lotyšska. Další tenistce, které modré betony v Queensu tuze vyhovují. Vždyť pouze na US Open došla Sevastovová na grandslamu dál než do čtvrtého kola. Loni i předloni se probila mezi nejlepší osmičku, letos udělala ještě jeden krok navrch. Bude tím posledním, nebo zahradí Williamsové cestu za sedmým titulem? KVÍZ Jak dobře znáte grandslam US Open? Ve druhém semifinále se utká teprve dvacetiletá Naomi Ósakaová s domácí Madison Keysovou. Keysová loni bojovala na US Open o titul, prohrála se svou nejlepší kamarádkou Sloane Stephensovou. Japonka bude Keysové houževnatou soupeřkou. Hraje ve velké pohodě, Ukrajinku Lejsu Curenkovou, přemožitelku Markéty Vondroušové, vyprovodila ve čtvrtfinále z dvorce za 59 minut (!). Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů): Muži:

Čtyřhra - semifinále:

Kubot, Melo (7-Pol./Braz.) - Albot, Džazírí (Mold./Tun.) 7:6 (7:3), 3:6, 6:3

M. Bryan, Sock (3-USA) - Cabal, Farah (5-Kol.) 6:2, 6:7 (1:7), 6:4