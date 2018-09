ONLINE: Na US Open pokračují osmifinále, představí se Vondroušová

V ženské části pavouku už kromě Markéty Vondroušové zbyla jediná další Češka - Karolína Plíšková, jež se ve čtvrtfinálovém klání střetne s legendární Serenou Williamsovou.

Vondroušovou ale nejprve čeká osmifinálová zkouška. Nutno připomenout, že vůbec první v životě, co se grandslamů týče. Vždyť až do letošního podniku ve Flushing Meadows se jí podařilo prokousat nejdále do druhého kola na některém ze čtyř majorů.

Jízdu na US Open si ale užívá. Naposledy vyřadila jednu z favoritek na zisk titulu, Nizozemku Kiki Bertensovou 7:6, 2:6, 7:6. 19letá česká hráčka byla v takové euforii, že zapomněla po duelu podat ruku rozhodčí.

„Nevěděla jsem, co se se mnou děje. Hrála jsem balon po balonu. Byla jsem naprosto vyřízená,“ popisovala krátce po triumfu v rozhovoru pro iDNES.cz. „Ze všeho nejvíc jsem byla ráda, že mám zápas za sebou. Každá výměna byla fyzicky i psychicky náročná.“

Vondroušové navíc pomohli diváci, kteří ji hnali za vítězstvím. „Tleskali po úplně každém míčku, což byla paráda. Lepší atmosféru jsem při svém mači ještě nezažila.“

Její další soupeřka, Ukrajinka Curenková, v předchozím kole zdolala 6:4 a 6:0 Kateřinu Siniakovou. Zápas s další českou soupeřkou pořadatelé zařadili na dvorec Grandstand, kam tenistky nastoupí jako třetí v pořadí po dvou deblových zápasech, zhruba po osmé hodině večerní SELČ.

Cibulkovou čeká po fantastickém postupu Keysová

Slovenka Dominika Cibulková se postarala o překvapení, když vyřadila čtvrtou hráčku světa Angelique Kerberovou z Německa 3:6, 6:3, 6:3. V osmifinále ji čeká domácí Madison Keysová.

Do akce půjde i šampion letošního Wimbledonu, Srb Novak Djokovič, jemuž se postaví Portugalec Joao Sousa. Další tenisový velikán Roger Federer ze Švýcarska zahájí svůj zápas až v noci, soupeřem mu bude Australan John Millman.



Z pěti dosavadních vzájemných střetnutí slavila Ruska Maria Šarapovová čtyřikrát výhru, zlepšit bilanci s Carlou Suarezovou-Navarrovou bude moci v osmifinále US Open.