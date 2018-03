Král Roger hájí tenisový trůn. Jako zdravý mezi hvězdnými marody

V USA právě startuje tenisově třaskavé období. Ztělesněné dvěma turnaji, na nichž si šampion přijde na rovných 1 000 bodů.

Kdo by vyhrál oba, získá totéž co majitel grandslamového triumfu. Před rokem to zvládl právě švýcarský fenomén Federer, a tak je před ním náročná obhajoba. Stres? Kdepak.

„Posledních 14 měsíců, to je jedna velká jízda. Takřka neuvěřitelná,“ ohlíží se nad tím, jak mu vychází návrat po delší zdravotní pauze.

Začal triumfem na Australian Open 2017, pak přidal americký double, dobyl Wimbledon. Letos zase slavil v Melbourne, dosud neprohrál a vrátil se na samou špici žebříčku.

„Což je pořád něco velmi, velmi výjimečného,“ řekl Federer poté, co se představil na exhibici v San Jose po boku Billa Gatese.

Ve své profesi již nyní platí za podobnou legendu, kterou je Gates pro svět počítačových technologií. A ladně odráží útoky veškeré konkurence.

Poněkud rozbité konkurence, chce se dodat: kromě Nadala chybí dlouhodobě Andy Murray, v Indian Wells se na seznam absentérů řadí i Stan Wawrinka, Jo-Wilfried Tsonga či David Goffin.

Takhle se Novak Djokovič loučil s Australian Open

Novak Djokovič v turnajovém pavouku figuruje, ale s důležitým dodatkem, že letos stihl jen čtyři duely na Australian Open, kde jej na závěr viditelně limitoval loket, kvůli němuž ukončil minulou sezonu.

To Federerovo tělo zatím drží.

„Není to zarputilec typu Rafy. U Rogera je všechno o dobrém načasování a eleganci,“ velebí jej slavná tenistka Chris Evertová. Čemuž jen prospívá, že si ve srovnání s minulostí dopřává takřka minimalistický program. Cílí vyloženě na akce, kde se rozdává hodně bodů.

Na tenisu je krásné i záludné to, že nelze vydechnout ani na chvíli. Co jste si před rokem nahráli, to po 365 dnech obhajujete. Federer letos v tomto nemilosrdném konceptu exceluje – v Melbourne nic neztratil, čímž si udržel plný žebříčkový zisk, do toho přidal 500 bodů za triumf v Rotterdamu.

No a Indian Wells ho otestuje vskutku grandslamově. Před začátkem má v live žebříčku na Nadala ztrátu rovných 300 bodů, k udržení trůnu tak potřebuje aspoň do semifinále (za to se dává v Kalifornii 360 bodů). A v jeho polovině pavouka jsou mimo jiné Grigor Dimitrov, Dominic Thiem, Nick Kyrgios, Pablo Carreňo, Tomáš Berdych...

Ale pokud je někdo expertem na těžké zkoušky, pak právě Federer. Zvlášť s přihlédnutím k tomu, že si oproti jiným udržuje nejen svěží mysl, ale také excelentní kondici.