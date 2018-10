Nemilosrdné Angry Birds. Vyšel jim i úder, co nikdy v životě nezahrály

Byl to skutečně motiv do sestřihu tenisových kuriozit. „To se mi ještě nikdy nestalo. Docela štěstí,“ usmívala se členka plzeňského páru, který si říká Angry Birds. „Myslela jsem, že to bude mít Bára, ale když jsem viděla, že je na patách, bylo mi jasné: Ty jo, to z těch pat nikdy nemůže mít. Tak jsem se ještě ohnala.“

A „oháněly“ se celou dobu znamenitě obě. Třetí nasazený pár zvládl úvodní duel proti dvojici Klepačová, Martínezová bez potíží a zvítězil 6:1, 6:2.

„Začaly jsme výborně. Skvěle jsme se hýbaly, byly aktivní zezadu i na síti. Byly jsme precizní. Tak, jak jsme chtěly,“ ocenila Strýcová. „Věděla jsem, že Baru je ve formě. Říkala jsem si: Nebuď přemotivovaná, nebuď přemotivovaná. Já byla ve středu hrozně nervozní a v tréninku mi to nešlo; možná dobře, aspoň jsem nečekala úplný top. Teď z nás mám radost,“ dodala Sestini Hlaváčková.

Už nyní je jisté, že ve finále Turnaje mistryň bude mít Česko aspoň jednu zástupkyni, neboť tyhle dvě se utkají s vítězkami duelu Krejčíková, Siniaková vs. Peschkeová, Melicharová. Semifinále tak může být dokonce ryze národní záležitostí.

„Angry Birds“ po zápase přítomným divákům znovu převyprávěly příběh o vzniku chytlavé přezdívky. Do jejich lóže se všichni členové týmů a jejich nejbližší málem nevlezli. Jejich radost z výhry byla skutečně ryzí.

„A zasloužená. Není sranda vědět, že když prohrajeme, jedeme hned domů,“ uznává Strýcová a parťačka doplňuje: „Navíc první den (deblového turnaje), první runda, ještě tu nejsou moc plné ochozy. Cestou do Singapuru jsme hrály fakt dobře a cítily jsme tlak, že bychom to rády dokázaly i tady. Jenže první kolo tu kvalitou připomíná tak grandslamové semifinále.“

Sestini Hlaváčková se může stát první tenistkou ze samostatného Česka, která by na Turnaji mistryň obhájila titul ve čtyřhře; loni slavila s Maďarkou Babosovou. To Strýcová na místní galashow prožila premiéru a těšilo ji: „Nervozita mě neovládla, což je dobře. Tak jsem si to v hlavě chtěla nastavit a povedlo se.“

Teď je v bohaté rovníkové lokalitě čeká den volna. „Není to špatné,“ zaculí se Sestini Hlaváčková a Strýcová zvesela dodává: „Už máme věk, my už to potřebujeme.“

A až si odpočinou, příští soupeřky aby byly pořádně ve střehu.