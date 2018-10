Fešné róby i speciální trička. České tenisové Angry Birds dál letí za snem

Vymyslel to kouč Sestini Hlaváčkové. „Říkal, že jsme takové nabité, plné energie, někdy na soupeřky až nepříjemné. Takové angry birds. Navíc A jako Andrea, B jako Bára. Začaly jsme to hashtagovat a docela se to ujalo.“

To tedy. Jedním důkazem je ocenění od samotných vlastníků práv na vše spojené s touto mimořádně oblíbenou hrou. „Je skvělé, že se jim ten nápad líbil,“ líčí Strýcová. Je to chytlavá zkratka: „Možná že nás už týmy nenazývají Andy a Bára, ale říkají: Hele, Angry Birds hrajou. Asi je to pro něj jednodušší.“

Její trenér David Kotyza zase přispěl nápadem, aby do Singapuru pro všechny vyrobili speciální trička s tímto motivem. I jako překvapení pro parťačku Strýcové.

A ještě jedna módní vložka: dvojice zazářila i v rámci losování turnaje ve čtyřhře. Tak fešné modely měl na sobě málokdo, a že se snažily i ostatní...

„Chtěly jsme být sladěné v kytkách, když už hrajeme debla. Je to hezký bonus, že pořád nejsme jenom upocené v tepláčkách a mikinkách. Máme krásné šaty, udělané vlasy, make-up,“ říkala Strýcová. „Sešly jsem se jedno odpoledne v Praze a byla to docela sranda. Jsme hodně jiné, máme jiný vkus a hlavně jiné postavy, nesedí nám úplně stejné věci. Jsem ráda, že tyhle šaty signalizují, že jsme tým,“ dodala druhá z páru.

Andrea Sestini Hlaváčková (vlevo) a Barbora Strýcová po triumfu ve čtyřhře v Pekingu.

Válely také při natáčení předturnajových skečů a vychutnávaly si je podobně, jako když zrovna válcují soupeřky. „Pro mě jako pro deblistku to rozhodně běžné není. Ale nás baví dělat srandu a užívat si tyhle momenty; nemusíme být jen totálně koncentrované, že jsme teď trénovaly a pak hned musíme odpočívat,“ vykládá Sestini Hlaváčková. „Máme v tom balanc.“

Neboli: bylo to celé příjemné, ale už je zase čas na tenis.

Deblový pavouk totiž chyby neodpouští. V Singapuru je osm párů, v průběhu čtvrtka a pátku jich rovná polovina odpadne.

„Mně přijde škoda, že se to hraje takhle. Je to zvláštní až hloupé; když už se sem dostanete, chcete změřit síly se všemi,“ říká Strýcová v narážce na to, že singlistky zde zápolí ve skupinách. „Myslím, že by se to mělo změnit. Letět sem na jeden zápas - a doufám, že to nebude náš případ - je divné.“

Ve čtvrtek od 7.30 českého času se utkají se slovinsko-španělskou dvojicí Klepačová, Martínézová. Sestini Hlaváčková loni v Singapuru slavila titul, tehdy však po boku Timey Babosové.

„I proto tohle beru jako nový turnaj. Jsme nový tým. Na tuhle skvělou zkušenost nezapomenu, tohle je ovšem další kapitola,“ říká loňská šampionka a Strýcová dodává: „Tohle byl můj jasný cíl, když jsme spolu začaly hrát. Splnil se. Beru to jako odměnu a těším se, že ze sebe vydáme všechno.“

Na kurtu i mimo něj.