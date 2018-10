ONLINE: Duel debutantek v Singapuru, Ósakaová hraje se Stephensovou

Stály proti sobě dosud jedinkrát.

Ještě v časech, kdy o grandslamovém titulu a prudkém vzestupu světovým žebříčkem teprve snily. V roce 2016 se na tvrdém povrchu v Acapulcu radovala Stephensová, Ósakaovou tehdy porazila ve dvou setech.

Turnaj mistryň: Ósakaová vs. Stephensová sledujte online reportáž z utkání Červené skupiny

Teď se utkávají jako členky elitní světové desítky, Ósakaová je čtvrtá, její soupeřka šestá.

„Obě už jsme dosáhly skvělých úspěchů, ale na Turnaji mistryň zažíváme premiéru, vstupujeme do neprobádaného území. Na naše střetnutí se těším, bude to velká zábava. Uvidíme, jak to dopadne,“ vyhlížela Stephensová mač.

Obě debutantky vystřídají na singapurském kurtu Němka Angelique Kerberová s Nizozemkou Kiki Bertensovou, ty spolu dosud hrály třikrát. Dvě výhry si připsala bývalá vládkyně žebříčku WTA, naposledy se Kerberová radovala letos na pařížské antuce při Roland Garros.

Turnaj mistryň: Kerberová vs. Bertensová sledujte online reportáž z utkání Červené skupiny

Bertensová je na Turnaji mistryň poprvé, ke kvalifikaci jí pomohlo odhlášení zraněné světové jedničky Simony Halepové.

Bílá skupina

Tabulka Z V P S B 1. Plíšková 1 1 0 2:0 1 2. Svitolinová 1 1 0 2:0 1 3. Wozniacká 1 0 1 0:2 0 4. Kvitová 1 0 1 0:2 0

Červená skupina