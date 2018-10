Českou řež ovládly mladé královny: A teď to hezky dokončit ve finále!

Dělaly, co mohly. Přesto kouč Strýcové David Kotyza cítil potřebu je ještě vyhecovat: „Nes… se s tím. Je potřeba tvrdší muzika – i za cenu toho, že se třeba něco nepodaří. Takhle to nedáme. Zmáčkneme to!“ Obě rodačky z Plzně, které si zvolily přezdívku Angry Birds a v roce své premiérové spolupráce došly až do semifinále Turnaje mistryň, přikývly.



Jenže tentokrát prostě představovaly ten horší pár. O vítězkách nebylo pochyb.

„Z mého pohledu jsme hrály velice dobře. Držely jsme se taktiky, kterou jsme dostaly. Což spolu s tím, že jsme dobře podávaly, returnovaly a hodně se tlačily na síti k přeběhům, zafungovalo,“ těšilo Krejčíkovou.

Se Siniakovou tím potvrdily svoji dominanci, vždyť už získaly cenu za nejlepší deblový pár roku, před Singapurem se staly světovými jedničkami a nyní nově mají jistotu, že v čele žebříčku vydrží i po konci sezony.

„Je to určitě nádherný pocit. Myslím, že ani jedna z nás nečekala, že by sezona mohla tak dobře dopadnout. Teď to hezky dokončit,“ vypráví Krejčíková a její parťačka dodává: „Přesně tak, ještě není konec. Na začátku sezony bylo cílem kvalifikovat se sem, najednou máme dva grandslamy a pozici jedniček. Ale ještě tomu chceme dodat tu správnou tečku.“

Český souboj je musel v tomto naladit znamenitě.

Premiérově se tyhle čtyři potkaly letos na Roland Garros, jejich druhý vzájemný duel se konal opět v turnajovém semifinále – a opět skončil stejně. Na game přesně! Také v Paříži povolily Krejčíková se Siniakovou národním rivalkám pouhých pět her.

„Byl to těžký zápas, i když skončil 6:3, 6:2. V Paříži podle mě skóre víc odpovídalo průběhu. Dneska to bylo od začátku vyrovnané, ale bylo super, že jsme je pokaždé brejkly,“ říkala Siniaková.

Ve finále jim budou soupeřkami lepší z párů Babosová, Mladenovicová a Bartyová, Vandewegheová.

„Ať tak, nebo tak, bude to hrozně těžké. Chodí do toho, vědí, co se v deblu děje, čtou hru,“ líčí Siniaková. „Jsou to trochu jiné páry, ale určitě to bude hodně deblové, hodně agresivní. Kdo se jako první bude snažit přeběhnout nebo vytvořit tlak, pro toho to bude lepší.“

A pokud mladé královny předvedou totéž co proti krajankám, rozhodně nejsou bez nadějí na úspěch.